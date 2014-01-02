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السجائر والكحوليات والترامادول تعجل بوفاة مدمنيها

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السجائر والكحوليات والترامادول تعجل بوفاة مدمنيها السجائر والكحوليات والترامادول تعجل بوفاة مدمنيها

سلط فريق من الباحثين والأطباء بجامعة واشنطن الأمريكية، وجامعة ساوثرن كاليفورنيا، الضوء على المخاطر الصحية للسجائر والمشروبات الكحولية، والعقاقير المخدرة، وخاصة الترامادول والحشيش، وذلك خلال واحدة من أكبر الدراسات التى أجريت من نوعها، وشملت أكثر من 20000 شخص، منهم حوالى 9000 مريض نفسى ومصاب بالشيزوفرينيا، والاضطراب ثنائى القطب.

وأشار الباحثون إلى أن السجائر والمشروبات الكحولية والعقاقير المخدرة مثل الترامادول، يرتفع استخدامها بشكل ملحوظ بين الأشخاص المصابين بالأمراض والاضطرابات النفسية، مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

وأكدت النتائج أن الأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات الشديدة معرضون للوفاة المبكرة بنسب مرتفعة للغاية مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون منها، ويموتون غالباً بشكل مبكر للغاية قد يصل إلى 25 عاما، قبل وفاة الأشخاص الأصحاء.

والخطير فى الأمر أن هؤلاء الأشخاص لا يموتون بسبب الإقدام على الانتحار أو بسبب جرعات زائدة من الأدوية كعادة المرضى النفسيين، ولكن السبب الرئيسى يرجع إلى إصابتهم بأمراض القلب والسرطان، وهى مشاكل صحية خطيرة للغاية، تنجم فى الأساس بسبب الاستخدام الطويل للسجائر والمشروبات الكحولية والعقاقير المخدرة مثل الترامادول والحشيش.

وأوصى الباحثون المرضى النفسيين والأشخاص الأصحاء بضرورة التوقف عن تناول الكحوليات والسجائر والحشيش، وكافة العقاقير المخدرة، وذلك للحد ولو بشكل افتراضى من مخاطر الوفاة المبكرة، ومنع المخاطر الصحية والعواقب غير المحمودة الناجمة عن ذلك.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية " JAMA Psychiatry"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الأول من شهر يناير الجارى.

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