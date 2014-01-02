دراسة طبية: الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء يسبب الأرق

حذرت دراسة طبية من أن العادات الخاطئة، مثل القراءة فى إضاءة غير مناسبة أو الإفراط فى تناول الطعام، يؤثر سلبا بصورة كبيرة على معدلات وطبيعة ساعات نومك.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يفرطون فى تناول اللحوم الحمراء ولا ينتظمون فى أنظمة غذائية صحية ومتوازنة، يكونون الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية على النوم فى أوقات لاحقة من اليوم، والتى تسبب الأرق.

وأشارت البيانات إلى أنه إذا لجأت إلى تطهير فمك بغسول النعناع، أو حلوى النعناع فإنها لن تساعدك على الاسترخاء والخلود إلى النوم بل تعمل على تحفيز خلايا المخ، وتشعرك باليقظة فيفضل استبدالها برائحة الفراولة.

كما أوضحت الدراسة أنه فى حال رغبتك قراءة رواية قبل خلودك للنوم، فاحذر لأن القراءة تعمل على إثارة عواطفك وأحاسيسك وتجعلك متقد الفكر مما يصعب عليك الخلود إلى النوم بسهولة فى الوقت الذى تعد فيه ممارسة الأنشطة الرياضة الخفيفة أو قراءة مجلة فكاهية تساعد أكثر على نوم هادئ.

كما أن غسل الوجه بالماء الدافئ يساعد بصورة كبيرة على الخلود إلى النوم بسهولة.

للمزيد من أخبار صحة وطب ..

ضعف المناعة عند التطعيم ضد شلل الأطفال يسبب ارتفاع درجة الحرارة

أدوية جديدة تعالج مرضى السكر تقلل من مقاومة الأنسولين وتحفظ البنكرياس

الأضرار الناتجة عن قلة النوم مثل تأثير الضرب بقوة على الرأس

اقرأ أيضاً..

الاستئناف تحدد 28 يناير لمحاكمة "مرسي" و130 من قيادات الإرشاد والتنظيم الدولي في "اقتحام السجون".. أول قضية ينظرها القضاء المصري أمام دوائر "الإرهاب".. وأوراق القضية تضم 71 متهما أجنبي من حركة حماس

وزارة العدل: ننتظر الرد القطرى فى تسليم عاصم عبد الماجد

شارون بين الحياة والموت.. ينتظر الرحيل بعد تدهور حاد فى صحته وتوقف معظم أجهزته.. والأطباء يتوقعون وفاة مدبر مذبحة "صبرا وشاتيلا" خلال 4 أيام بعد 8 سنوات من "الغيبوبة الدماغية"

عمرو جاد يكتب : الشيطان قد يبدو نظيفاً أيضاً

طبيب الأهلى: 8 لاعبين يغيبون عن لقاء سموحة

كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة

>