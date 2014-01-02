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تطوير ورق تغليف ذكى يشفى العظام المكسورة فى نصف الوقت

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تطوير ورق تغليف ذكى يشفى العظام المكسورة فى نصف الوقت تطوير ورق تغليف ذكى يشفى العظام المكسورة فى نصف الوقت

كشفت أبحاث طبية حديثة عن إمكانية الإسراع فى آلية شفاء كسور العظام لتخفض المدة إلى النصف، بفضل تطوير"ورق تغليف ذكى" من قبل إحدى شركات التكنولوجيا.

وقد أطلق على ورق التغليف الذكى تقنيا زرع الغشاء، تمكن العظام للشفاء بشكل أسرع وأكثر توازنا من خلال جذب الخلايا الجذعية والسوائل مع الحفاظ على الأنسجة الرخوة ومنعها من النمو على العظام والكسور قبل التئامها.

ويعد الغشاء المطور بمثابة غلاف بلاستيكى يمكن قصه بواسطة المقص ليتناسب مع كسور العظام، ويتم امتصاصه بشكل طبيعى فى الجسم بعد 10 أشهر.

وقد تم بالفعل استخدام المواد التى تم من خلالها تطوير ورق التغليف الذكى فى عمليات إصلاح الأسنان، لتحل محل ترقيع العظام كما استخدمت على عظام الحيوانات حيث خفضت وقت الشفاء إلى النصف.

وينتظر العلماء حاليا تصديق وموافقة "هيئة الأغذية والدواء" الأمريكية على تطوير هذا الغلاف وتعميم استخدامه فى علاج الكسور على المرضى وطرحه بالأسواق فى غضون الخمسة أعوام القادمة.

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