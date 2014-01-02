فيديو .. ذكريات الزمالك والإسماعيلي مع مذبحة بورسعيد في استاد القاهرة

يستضيف استاد القاهرة مساء الخميس، قمة المرحلة الثالثة في الموسم الجاري من الدوري الممتاز بين الزمالك والإسماعيلي.

المباراة هى الأولى التي تقام في استاد القاهرة منذ الأول من فبراير 2012، اليوم الذي شهد سقوط 72 شهيدا من جماهير الأهلي فيما يعرف بمذبحة بورسعيد.

وكانت المباراة الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة هى مواجهة الزمالك والإسماعيلي أيضا، والتي اتفق المديران الفنيان وقتها حسن شحاتة في الزمالك وأبو طالب العيسوي في الإسماعيلي على عدم إكمالها بعد علمهم بنبأ مقتل جماهير الأهلي في بورسعيد.

رد فعل جماهير الزمالك وقتها كان القيام بحرق الدخلة تضامنا مع جماهير الأهلي، كما صبت الجماهير البيضاء غضبها على الفريق البورسعيدي بتوجيه الهتافات ضده.

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