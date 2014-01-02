انتهت - الحضري يعود بقوة إلى الدوري الممتاز

يتألق عصام الحضري مع فريقه وادي دجلة أمام المصري، حيس تمكن الحارس الدولي السابق من إنقاذ ثلاثة أهداف محققة.

ويشارك الحضري كأساسي مع وادي دجلة في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الممتاز أمام المصري.

وكان الحضري قد ظهر في الدوري المصري للمرة الأخيرة مع الزمالك في موسم 2010 -2011، قبل الانتقال إلى المريخ السوداني.

تابعو مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأربع مباريات تقام في الدوري الممتاز، حيث يصطدم وادي دجلة بالمصري ويواجه القناة منافسه حرس الحدود ويلعب التليفونات مع الجيش.

يمكنك متابعة أبرز أحداث مباراة دجلة والمصري بالضغط هنا

يمكنك متابعة تغطية مباشرة لمباريات الدوري الممتاز بالضغط هنا