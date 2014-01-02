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بالفيديو - فدائية الحضري تحرم المصري من هدف .. وإصابة في وجهه

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بالفيديو - فدائية الحضري تحرم المصري من هدف .. وإصابة في وجهه بالفيديو - فدائية الحضري تحرم المصري من هدف .. وإصابة في وجهه

أنقذ عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة فريقه من هدف لمنافسه المصري في الدقيقة 24 عندما تصدى لانفراد تام.

وأبعد الحضري كرة إيهاب المصري مهاجم الفريق البورسعيدي ولكن اللاعب لم يتمكن من الابتعاد عن وجه الحارس الدولي وارتطم برأسه وسقط الحضري وتعرض للإصابة في وجهه ولكنه أكمل المباراة.

وتعاقد دجلة مع الحضري البالغ من العمر 40 عاما لمدة ستة أشهر في ديسمبر الماضي بعدما أنهى تعاقده مع المريخ السوداني.

وكان دجلة يعتمد على حارس مرماه أمير توفيق في مباراتيه السابقتين أمام اتحاد الشرطة والمنيا، قبل أن يتم قيد الحضري ويعتمد عليه الفريق.

وابتعد حارس الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق عن حراسة مرمى منتخب بعد خلافه مع الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي.

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فيديو اليوم السابع

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