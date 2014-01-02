استمرار أزمات المصانع المتعثرة للعام الثالث و2013 تكتفي بالمشاهدة

تقرير: إسـلام التمسـاح

لم يشهد العام الماضي آي تغيرات فى أزمة المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل منذ إندلاع ثورة 25 يناير ، حيث لاتزال مشاكل المصانع المغلقة منذ ثورة يناير وإلى الأن لاجديد فيها ولم يتم النظر إليها بالصورة السليمة خلال الفترات السابقة، ربما مشاكل المصانع وتنوعها أمر يرهق المسئولين فبعض منها أغلق بسبب نقص التمويل فى الوقت الذي تحجم عنه البنوك فى التمويل بسبب دعمها الدائم للاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة السابق والبعض بسبب مشال الإدارة “.

كانت قد أرتفعت عدد المصانع المغلقة والمتعثرة التي تقدمت لوزارة التجارة والصناعة لمساعدتها لـ ‏910‏ شركات ثلثها تقريبا متوقف عن العمل منذ سنوات طويلة وبعض الحالات ترجع للتسعينات وآخري تم تصفية النشاط فيها بالفعل بجانب عدد من المصانع التابعة لشركات القطاع العام‏.‏

فيما قد إنتهت الوزارة من صياغة آلية محددة لاعادة تعويم” تلك المصانع وضخ تمويل جديد لها, تتم دراستها حاليا من البنك المركزي حيث ينتظر الجميع قرار المركزي بالموافقة ورفع اسماء المصانع المتعثرة من القائمة السوداء المحظور اعادة اقراضها بما يسمح بضخ التمويل الذي تم رصده بالفعل من الحكومة بقيمة500 مليون جنيه لتعويم تلك المصانع.

مبلغ الـ500 مليون جنيه لن يستخدم لسداد مديونية المصانع للبنوك,وانما لتمويل رأس المال العامل لبدء الانتاج فورًا.

مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة خلال بحثه عن مصادر تمويل ميسرة لصناعة وجد8 خطوط تمويلية باسعار فائدة مخفضة وشروط ميسرة منها صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية برأسمال200 مليون جنيه ممول من المعونة الامريكية.

ويأتي الـ7 خطوط التمويلية الاخري متمثلة في منحة دنماركية للتوافق مع الاشتراطات البيئية تمنح قروضا بفائدة3.5%, إلي جانب امكانية اقراض المشروعات الصناعية في اطار برامج مبادلة الديون مع كل من ايطاليا، واسبانيا وسويسرا والمانيا وبرامج المعونة التي تقدمها هذه الدول لمصر، حيث تتوافر ملايين الدولارات وباسعار فائدة ميسرة للغاية يمكن الاستفادة، منها لتمويل الصناعة المصرية.

مشكلة المصانع المتعثرة تدخل عامها الثالث ولم يتم الاحل مشاكل عدد قليل جدا منها، والذي أستطاع فقط تحديث الصناعة حل مشاكل 100 مصنع فقط من أصل 900.

مشاكل المصانع تختلف مابين مشاكل إدارة وتمويل وغيرة وجزء كبير منها متوقف عن العمل من قبل الثورة، ومن تعثر بسبب ظروف البلد فيتم حلها من خلال التفاهم مع الجهاز المصرفي وتعويم المديونية الخاصة بهم .

وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور إن مباحثات إجريت فى وقت سابق مع محافظ البنك المركزي وممثلي الجهاز المصرفي

والبنوك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي، والعمل على حلها فورا لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع حاليا مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة إنتاجهم، لافتا إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر سلبا على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأشار عبد النور أنه جرى تخصيص 500 مليون جنيه (71.4 مليون دولار) ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا البالغ 22 مليارًا و300 مليون جنيه 3.2 مليار دولار.

فى النهاية تبقي مشاكل المصانع أمر لم تستطع الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة الصناعة ،وعلى مدار سنوات ثلاث وتعاقب أكثر من وزير، والواقع المنتظر أن المشاكل الخاصة بالمصانع ستدخل العام الرابع ولاعزاء لهم ولاجديد تحت الشمس .