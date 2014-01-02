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بعد الوعد بتنفيذ مطالبهم الأحد المقبل.. عمال الحديد والصلب يعلقون اعتصامهم

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بعد الوعد بتنفيذ مطالبهم الأحد المقبل.. عمال الحديد والصلب يعلقون اعتصامهم بعد الوعد بتنفيذ مطالبهم الأحد المقبل.. عمال الحديد والصلب يعلقون اعتصامهم

عمال الحديد والصلب

ذكرت دار الخدمات النقابية، أن  عمال شركة الحديد والصلب المعتصمون منذ أمس الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة قرروا تعليق اعتصامهم، وذلك عقب اتصال تليفونى تم بين الوزير منير فخرى عبد النور ومدير مكتبه أكد فيه الوزير على اتصاله برئيس الوزراء والتأكيد على تنفيذ بنود الاتفاق الذى تم بين ممثلى العمال والحكومة وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل.

 حيث أكد الوزير على لقاء ممثلى العمال بحضور وزير التضامن الاجتماعى يوم الأحد القادم فى تمام الواحدة والنصف ظهرا لاتخاذ قرارات بشأن تفعيل الاتفاق الذى تم مع العمال، حسبما ذكر بيان دار الخدمات النقابية.

وتابع البيان، كان اثنى عشر عاملا من عمال الشركة قد بدءوا اعتصاما مفتوحا أمس بمقر وزارة الصناعة للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع بتاريخ 15 ديسمبر 2013 والتى تتلخص فى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى ، توفير المواد الخام لتشغيل الشركة ، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.. ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.

كان عمال الشركة البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل وعاملة قد اعتصموا بمقر الشركة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وقد فضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى نص على صرف 100 مليون جنيها كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيه 2014 ، إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، تشغيل الشركة بكامل طاقتها ، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة .. حيث قامت الحكومة بتنفيذ البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيها كدفعة أولى من الأرباح ، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق !
> هذا وقد أكد العمال على استمرارهم فى تصعيد حركتهم داخل الشركة حتى تتم الاستجابة لكافة مطالبهم، والإعلان عن عودة اعتصامهم إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة فى شان تنفيذ بنود الاتفاق ، ونيتهم فى رفع جنحة على كل من رئيس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة فى حال فشل لقاءهم يوم الأحد القادم.
> إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعود وتؤكد على مشروعية مطالب عمال شركة الحديد والصلب والمثبتة فى اتفاق رسمى موقع من اثنين من وزراء الحكومة بتفويض من رئيس مجلس الوزراء ، تطالب المسئولين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع العمال حفاظا على هيبة الدولة التى مثلها اثنان من الوزراء ، يتم تحديهم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الذى يؤكد ليل نهار على عدم قدرة أى مسئول فى الدولة على إقالته وكأننا فى عزبة ولسنا فى دولة المفترض أن يكون لها حكومة تحترم التزاماتها ..

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