بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 17 كيلو بانجو و80 جرام هيروين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث كفر الشيخ من ضبط ” م. ع. م .ع. ع ” -24 سنة- عاطل , ويقيم سخا ، دائرة القسم ( سبق إتهامه فى – 5 قضايا: خطف ، هتك عرض ، سرقة ، سلاح أبيض ، أخرها رقم 8583/2013 جنح القسم سلاح أبيض) وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر البانجو مبلغ 250 جنيه ، هاتف محمول ، وسلاح نارى ( فرد خرطوش ) عيار 12 وطلقة من ذات العيار .

كما تم ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وهما “س. ع. ع .ع “-43سنة- عامل زراعى ومقيم الجرايدة و”ش,ع. ا .ب.” أ-49 سنة- ومقيم الجرايدة وبحوزتهما 5 كيلو بانجو بقصد الاتجار و860 جنيه ومقصات وورق مجلات و٢ هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة .

كما تمكن ضباط مباحث قسم تانى كفر الشيخ من ضبط” ع .ع .إ .ا” -18 سنة- طالب ، و ” ع .ا .ح. ع. ا .م” -23 سنة- نجار ، ويقيمان دائرة قسم ثان كفرالشيخ ، وبحوزتهما 80 جرام لمخدر الهيروين ، بقصد الاتجار ، مبلغ 135 جنيه من متحصلات البيع ، هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما ، فى المحضر رقم 5189/2013 جنايات القسم وجاري العرض على النيابة العامة .