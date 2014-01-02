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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 17 كيلو بانجو و80 جرام هيروين بكفر الشيخ

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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 17 كيلو بانجو و80 جرام هيروين بكفر الشيخ بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 17 كيلو بانجو و80 جرام هيروين بكفر الشيخ

المضبوطات

تمكنت مباحث كفر الشيخ من ضبط ” م. ع. م .ع. ع ” -24 سنة- عاطل , ويقيم سخا ، دائرة القسم ( سبق إتهامه فى – 5 قضايا: خطف ، هتك عرض ، سرقة ، سلاح أبيض ، أخرها رقم 8583/2013 جنح القسم سلاح أبيض) وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر البانجو  مبلغ 250 جنيه ، هاتف محمول ، وسلاح نارى ( فرد خرطوش ) عيار 12 وطلقة من ذات العيار .

كما تم ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وهما “س. ع. ع .ع “-43سنة- عامل زراعى ومقيم الجرايدة و”ش,ع. ا .ب.” أ-49 سنة- ومقيم الجرايدة وبحوزتهما 5 كيلو بانجو بقصد الاتجار و860 جنيه ومقصات وورق مجلات و٢ هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة .

كما تمكن ضباط مباحث قسم تانى كفر الشيخ من ضبط” ع .ع .إ .ا” -18 سنة- طالب ، و ” ع .ا .ح. ع. ا .م” -23 سنة- نجار ، ويقيمان دائرة قسم ثان كفرالشيخ ، وبحوزتهما 80 جرام لمخدر الهيروين ، بقصد الاتجار ، مبلغ 135 جنيه من متحصلات البيع ، هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما ، فى المحضر رقم 5189/2013 جنايات القسم وجاري العرض على النيابة العامة .

 

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