محمد بن راشد يستقبل ملك البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي / رعاه الله / في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق وذلك بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

وقد تبادل سموه وجلالة الملك الأحاديث الأخوية حول مجمل الأوضاع في المنطقة والعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف المستويات .

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

ومن الجانب البحريني حضر اللقاء الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والشيخ حمد بن ابراهيم آل خليفة وسعادة اللواء الركن دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس هيئة الأركان في قوة دفاع البحرين والشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة وسعادة حمد بن علي الكعبي الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين إلى جانب عدد من المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين .

هذا وقد تناول الجميع طعام الغداء على مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العامرة.