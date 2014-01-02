بعد 5 أشهر من حرقه على يد الإخوان.. "تنفيذي الجيزة" ينعقد في قاعة المجلس بديوان المحافظة

المحافظ: كل الشكر للعاملين في ترميم مبنى المحافظة وإنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة.. وأهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

كتب : محمد الأبنودي منذ 16 دقيقة

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، اجتماعه الأول بقاعة المجلس بالمحافظة، برئاسة الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، لأول مرة منذ حريق ديوان عام المحافظة على يد عناصر الإخوان وأنصار الرئيس المعزول في أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتوجه المحافظ خلال الاجتماع بالشكر لكل العاملين المشاركين في ترميم وإصلاح المباني التي أصابها الحريق، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن القاعة ما زال العمل جاريا بها حيث تحتاج للتشطيبات النهائية، "إلا أنه أصر على أن يقام الاجتماع بها "حتى نؤكد على عودتنا إلى مكاننا الأصلي".

ووجه المحافظ والقيادات التنفيذية التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ووزارة التضامن والشؤون الاجتماعية للإشراف والمتابعة على أعمال الجمعيات الأهلية؛ لضمان عدم تأثر الخدمات التي تقدمها للأهالي، مشيراً إلى أنه لم تتوقف أي جمعية أو مركز خدمي ولو لمدة يوم واحد، حيث تعمل جميعها كالمعتاد.

وطالب "عبدالرحمن" خلال الاجتماع الذي حضره نائباه اللواءان أسامة شمعة ومحمود عشماوي، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، ورؤساء الأحياء، بعدم ترك أي أعمال حفر بالشوارع لأنها تعد مصدرا أساسيا لشكاوى الأهالي، والقيام بصفة دائمة بتمهيد الشوارع لحركة المشاة والسيارات.

وكشف المحافظ أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية هو إقامة مجمعات كبرى للمخابز؛ لمواجهة استغلال أصحاب المخابز الصغيرة وبيع الدقيق في السوق السوداء، مشيراً إلى أن المحافظة طرحت عدة أماكن لإقامة المجمعات بها منها قطعة أرض بكرداسة ستقوم القوات المسلحة بإقامة مجمع مخابز عليها.

وشدد الدكتور علي عبدالرحمن على تحري الدقة في التعامل مع المقاولين والتعاقد فقط مع المشهود لهم بالكفاءة والالتزام وإنهاء المشروع في الميعاد المتفق عليه والتخلي عن مقاول السنوية غير القادر على التنفيذ في الموعد المحدد لإنهاء الأعمال.