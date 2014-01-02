انطلاق مهرجان "القنوات الفضائيات العربية".. الأحد

كتب : رانيا محمود منذ 5 دقائق

تحدد يوم الأحد المقبل موعدا لانطلاق مهرجان "القنوات الفضائية العربية" في دورته الرابعة بأحد الفنادق بالقاهرة. صرحت بذلك الإعلامية وفاء ماهر، نائب رئيس المهرجان، التي قالت إن هذه الدورة ستشهد تطويرا واختلافا عن الدورات الماضية، وسيكرم عددا من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين ومعالي زايد ورانيا يوسف وباسم سمرة وإياد نصار وغيرهم.

وأضافت "وفاء": حرصنا علي إقامة المهرجان في موعده في ظل الظروف التي تمر بها مصر، في محاولة لتنشيط السياحة التي تأثرت بشدة جراء الأحداث الملتهبة في الشارع المصري.