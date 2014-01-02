رئيس تحرير الأهرام الجديد رفض تقديم سيرة ذاتية لقيادة المؤسسة في عهد مرسي وتوقع سقوطهم خلال عام

أصدر المجلس الأعلى للصحافة قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي، محمد عبدالهادي علام، رئيسا لتحرير صحيفة الأهرام، في اجتماع عقده المجلس اليوم لإقرار التغييرات الصحفية، وذلك عقب حصوله على 9 أصوات من إجمال 14 صوتا.

تم الاتفاق على حسم النتيجة باستخدام آلية التصويت للاسم الذي يحصل على 50%+1 من أصوات الأعضاء الأربعة عشرة للمجلس، وحال لم يحصل أي منهم على هذه النسبة سيعاد التصويت مرة أخرى، ولكن على أعلى اسمين فقط من حيث عدد الأصوات.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام، شغل منصب رئيس تحرير الأهرام في الفترة من فبراير 2012 الي اغسطس من نفس العام، وفور تقلد الإخوان زمام الأمور في البلاد وتشكيل المجلس الأعلى للصحافة السابق، رفض “علام” قرارات المجلس “الإخواني” ولم ينصاع لشروطه الخاصة بالتعيينات الجديدة- نظام الـCV- للمؤسسات الصحفية القومية التى وضعها مستشارو الرئيس المعزول وحاشية خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة الإرهابية.

وفي آخر مقالا له في عهد المعزول مرسي تحت عنوان “أخونة الدولة.. مصر والصحافة أمام مصير مجهول”، توقع “علام” سقوط الإخوان ودولتهم في مدة أقصاها لايتجاوز العام، واصفا الجماعة بـ”الإرهابية”، ورفض علام خلال تصريحات سابقة له في اجتماعات التحرير وقبل تركه الأهرام، أن يورط الأهرام ويوجه لها إهانة من خلال تقديمه سيرة ذاتية لاختياره، وهو ما حاول مستشاري الرئيس إقناعه بهل.

محمد عبد الهادي علام، 16 فبراير 1961، مواليد الإسماعيلية، بكالوريوس إعلام – قسم صحافة – جامعة القاهرة 1983، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي (من ديسمبر 2011 الي فبراير 2012 )، مدير مكتب الأهرام ببيروت ( من ديسمبر 2009 الي ديسمبر 2011 )، عمل نائبا رئيس تحرير الأهرام ورئيس القسم الدبلوماسي (من يناير 2002الي ديسمبر)2009، كما تقلد العديد من المناصب القيادية بالأهرام وبعض الصحف العربية والعالمية.

أجرى حوارات ومقابلات صحفية مع رؤساء دول وحكومات وبرلمانات ونواب رؤساء جمهوريات، أبرزهم الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيس اليوناني قسطنطين ستيفانوبولس، الرئيس السلوفاكي رودلف شوستر، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس(أبومازن)، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي.

له العديد من الكتب والمؤلفات منها، “السياسة الخارجية المصرية.. الانتقال لنظام دولي جديد”، “دروس تجربة النهوض الوطني في أمريكا اللاتينية”، “الدبلوماسية في زمن الهيمنة الأمريكية”، “خريف الدبلوماسية المصرية.. نحو مراجعة واجبة”، “إسقاط المشروع الصهيوني ..25 يناير ثورة مستمرة”، و”قصة إغتيال بويصير والكخيا ..شهداء من أجل الحرية وفلسطين”.

نال عددا من شهادات التقدير والاوسمة عن أعمال صحفية وانشطة ثقافية منها: “وسام الجمهورية من الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو 2006 لاسهامه في مجال حوار الثقافات”، شهادة تقدير من الاكاديمية الروسية للعلوم والفنون 2007 لاسهامه في الحوار الثقافي ودعم العلاقات بين البلدين، رسالة شكر من الأمين العام للجامعة العربية عصمت عبد المجيد 1995 لتقديم دراسات للجامعة لدعم موقف اليمن في منازعة اريتريا له علي السيادة علي جزر حنيش، ودرع كلية الإعلام بجامعة القاهرة 2012.