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وزارة الدفاع تمول تنفيذ أعمال طرق حيوية بـ6 مليارات جنيه

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وزارة الدفاع تمول تنفيذ أعمال طرق حيوية بـ6 مليارات جنيه وزارة الدفاع تمول تنفيذ أعمال طرق حيوية بـ6 مليارات جنيه

جهاز تعمير القاهرة الكبري

أعلن المهندس هشام أبوسنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، خلال اللقاء الذى عقد اليوم لتفقد حديقة 30 يونيو بأرض مطار إمبابة، أنه تم توقيع بروتوكول إنشاء محور روض الفرج، بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان ووزارة النقل، على أن تقوم القوات المسلحة بتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحور، بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه، للمرحلة الأولى من كم 40 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى، محطة بشتيل، ويشمل على اتجاهين “5 حارات مرورية لكل اتجاه”، لمرور 2 حارة أتوبيس مفصلى و خط سكة حديد للترام السريع، وتم اليوم تصديق الفريق أول عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والانتج الحربى، على قيام وزارة الدفاع بتنفيذ امتداده ليربط بالطريق الدائرى الاقليمى، بزيادة تكلفة مليار جنيه، ليربط ميدان الخلفاوى، الجيزة، 6 أكتوبر، الطريق الدائرى الاقليمى، بمحافظات الجمهورية.
> وأضاف المهندس هشام أبوسنة: ستتولى وزارة الاسكان القيام بأعمال الابحاث والدراسات والتصميمات الهندسية للمشروع، وأعمال تحويلات المرافق العامة التى تعترض مسار المشروع، وأعمال نزع الملكية والتعويضات، بتكلفة إجمالية مليارى جنيه، لتبلغ التكلفة العامة للمشروع 8 مليارات جنيه، وهذا المشروع سيسهم فى تخفيف الكثافة المرورية على محور 26 يوليو، وسيحل مشكلات مرورية كثيرة.
> وأشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إلى أنه جارى حاليا التجهيز لتوقيع بروتوكول بين وزارة الدفاع ووزارة الاسكان لتنفيذ المرحلة الثالثة من الطريق الدائرى الاقليمى، من طريق القاهرة/ الفيوم حتى طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوى، القطاع الاول بطول 66 كم بتكلفة 1,4 مليار جنيه، تتحملها وزارة الاسكان، شاملة أعمال صناعية على طريق القاهرة /الفيوم، وطريق الواحات، والأنفاق اللازمة لتحويلات المرور به، وتم اليوم تصديق الفريق أول عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والانتاج الحربى، على تحمل وزارة الدفاع تمويل هذا القطاع، بطول 72 كم، وتبلغ 2 مليار جنيه، مساهمة فى دعم موازنة الدولة فى هذه الظروف، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة فى إدارة المهندسين العسكريين بأعمال التنفيذ للقطاعين كاملين، لإمكان نهو الأعمال خلال 18 شهرا للمرحلتين الأولى والثانية، بإجمالى قيمة الأعمال 3,4 مليار جنيه.

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