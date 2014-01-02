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النيابة: ضحية أحداث الأزهر لا ينتمي للإخوان وقُتل بطلقتين فى الرأس والبطن

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النيابة: ضحية أحداث الأزهر لا ينتمي للإخوان وقُتل بطلقتين فى الرأس والبطن النيابة: ضحية أحداث الأزهر لا ينتمي للإخوان وقُتل بطلقتين فى الرأس والبطن

 

اشتباكات-جامعة-الأزهر

كشفت تحقيقات نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدي عبد الغني وكيل أول النيابة أن الطالب المتوفى اليوم نتيجة إصابته بطلق ناري فى أحداث شغب جامعة الأزهر أواخر الشهر الماضي ليس عضوًا بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ، كما أنه كان يريد دخول الامتحان وعندما رفض الانصياع وراء كلام طلاب جماعة الإخوان الإرهابية الداعية للإضراب عن الامتحانات وصمم على دخول الامتحانات ، أطلق عليه طلاب جماعة الإخوان الإرهابية النار ليردوه قتيلا .

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب يدعى محمود خالد صادق فى العقد الثانى من العمر طالب بالفرقة الأولى في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وتوفى نتيجة اصابته بطلقتين خرطوش بالرأس والبطن .

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