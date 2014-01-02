وزير الشباب يعلن توزيع الوزارة نصف مليون نسخة من الدستور

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ان الوزارة قامت بتوزيع نصف مليون نسخة من الدستور على عدد من الاماكن ذات الاقبال الكبير بمختلف المحافظات وستصل الى مليوني نسخة حتى موعد الاستفتاء .

> كما اكد وزير الشباب ان الاستفتاء يعتبر من اهم الاحداث التى تمر بها البلاد حاليا ولابد من مشاركة الوزارة فى هذا الحدث ، حيث ان الوزارة معنية بفئة الشباب وهم يمثلون 37 مليونا ممن لهم حق التصويت ، مضيفاً ان اساس عمل الوزارة هو الدور التثقيفى للشباب وتعزيز فكرة اشراكهم فى التصويت على القضايا التى تحدد مستقبل الدولة ومنها الاستفتاء على الدستور واعتباره دورا وطنيا اساسيا للشباب لا يجوز التخلى عنه .

> جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الخميس بحضور محمد الخشاب المدير التنفيذي للوزارة والمهندس مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات وعدد من قيادات ووكلاء الوزارة بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بخطة العمل خلال عام 2014 على مستوى الإنشاءات والأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة

> دعا وزير الشباب الحضور من مديرى ووكلاء المديريات بحصر ابرز لعبة منتشرة على مستوى المراكز بكل محافظة بهدف البحث فى تنظيم بطولة او دورى على غرار دورى مراكز الشباب لكرة القدم لدعم المواهب الرياضية فى تلك الالعاب والمنافسة من خلالهم على مستوى الجمهورية .

> اكد عبد العزيز رفض الوزارة تطبيق المركزية فى القرارات مفوضا مديرى المديريات وكافة المسئولين عن أية منشأة باتخاذ القرارات التى تصب فى صالح المنشأة والشباب المستفيدين من الانشطة والخدمات المنفذة .

> واشار الى ترحيب الوزارة لاستقبال كافة المقترحات الخاصة بتطوير الانشطة والمسابقات الكبرى التى تتبناها الوزارة حاليا ومنها دورى كرة القدم لمراكز الشباب ومسابقة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية .

> وصرح عبد العزيز بأن الوزارة سوف تقوم بصرف المكافآت للفرق الفائزة فى مباريات الشهر الأول من دورى مراكز الشباب على دفعات فى منتصف اشهر يناير وفبراير ومارس على مدار مراحل البطولة – والمحددة بمبلغ ألف جنيه مقابل كل نقطة احرزها الفريق ، مشيرا ان ضخ 20 مليون جنيه لجوائز بطولة الدورى تستهدف استفادة مراكز الشباب الفائزة من تلك المبالغ للارتقاء باداء المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتى لكل مركز فى الصرف على الخدمات وعمليات التطوير التى يتطلبها توفير خدمة أفضل للشباب .