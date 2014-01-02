وزيرالقوى العاملة يكرم الشركات المشتركة فى أسبوع السلامة والصحة المهنية

كرم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة عدة شركات بالمنطقة الصناعية بقويسنا فى مجموعة توشيبا العربى فى ختام مؤتمر السلامة والصحة المهنية بحضور المهندس ابراهيم العربى نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العربى ، حيث كرم الوزير 6 شركات بالمنطقة الصناعية من المشاركين فى المؤتمر حيث شارك نحو 22 شركة وتم اعطائهم شهادات تقدير ودروع من الشركة .

واوصى المؤتمر فى ختامه بعدة توصيات منها ” تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنطقة الصناعية متمثلة من جميع الشركات على ان تجتمع اللجنة شهريا لمناقشة المشاكل العامة بالمنطقة وتفعيل وحدة الاسعاف المتواجدة بالمنطقة والزام الشركات بتعيين اخصائى اجتماعى بالشركات وصرف بدل طبيعة عمل مخاطر للعاملين .

كما اوصى المؤتمر بوضع مادة فى قانون العمل تنص على الزام كل من يقوم بعمل داخل المنشاة على اخذ التصاريح اللازمة عن مسئول السلامة داخل المنشاة .