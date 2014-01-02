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"هنية": أستبعد حربا جديدة على غزة.. وقرارات مهمة قريبا تمهد لـ"المصالحة"

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"هنية": أستبعد حربا جديدة على غزة.. وقرارات مهمة قريبا تمهد لـ"المصالحة" "هنية": أستبعد حربا جديدة على غزة.. وقرارات مهمة قريبا تمهد لـ"المصالحة"

كتب : أ ش أ الخميس 02-01-2014 13:01

أكد رئيس الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية، اتخاذ حكومته خلال الفترة المقبلة قرارات مهمة تمهد الطريق أمام المصالحة وإنهاء الانقسام، مستبعدا في الوقت نفسه إقدام إسرائيل على شن عدوان جديد على القطاع. وقال "هنية"، في كلمة خلال حفل تخريج دورة عسكرية تابعة لجهاز الأمن والحماية بغزة، اليوم: "إننا سنتخذ في القريب العاجل قرارات مهمة على صعيد العلاقة الوطنية الداخلية من أجل خلق مناخ وطني أكثر ملاءمة ولتمهيد الطريق لتحقيق المصالحة المجتمعية بقطاع غزة والضفة الغربية ومن ثم لتحقيق المصالحة العامة".

وأضاف: "كل وطني حر وكل بيت من بيوت غزة سيشعر بآثار هذه القرارات وسيمتد أثرها الطيب إلى الضفة الغربية"، داعيا "إخواننا في الضفة إلى التقاط الموقف، والتعامل مع هذا النفس الطيب الذي ينطلق من الحرص والوعي، ومن الشعور بالمسئولية والخطر الذي يداهم قضيتنا".

وتابع: "ندخل عامنا الجديد ونحمل لشعبنا أمورا فيها الخير إن شاء الله، ونحن كحكومة وقطعا كحركة (حماس) أكثر استعدادا في 2014 لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك بالنظر للتحديات والمخاطر التي تتضمنها المشاريع الأمريكية الهادفة لتصفية القضية". وشدد "هنية" على أن غزة اليوم "أكثر استعداد للدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا ومقاومة المحتل الاسرائيلي".

وقال: "أؤكد أن التلويح بالحرب لا يخيفنا، كما أنني أستبعد حربا جديدة أو قريبة على غزة، ليس من باب حسن الثقة بالمحتل، فلا يوجد ثقة بهذا العدو، ولكن من باب الردع الذي أنجزته المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها (حماس) وقدرة هذه الأجهزة والحكومة على الفعل خلقت قانون توازن الردع والرعب، ليس من السهولة اليوم على الاحتلال أن يقرر حربا جديدة، فالمعطيات في غزة مختلفة عن الحربين السابقتين".

وأردف: "لا نسعى إلى حرب جديدة، وأيضا نستعد لأي شيء طارئ، نحن دائما نتوقع من عدونا الغدر، ولكن يجب ألا يعيش شعبنا هواجس الحرب الجديدة، لكم درع وسيف يحمي هذا الوطن والشعب".

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