رحل ممدوح الليثي قبل أن يحقّق حلم حياته

يقام غداً الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية عزاء السينارست والمنتج ممدوح الليثي والد الإعلامي عمرو الليثي، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

ومن أهم أعمال الليثي فيلم "الكرنك" و"ميرامار" و"ثرثرة فوق النيل" و"أنا لا اكذب ولكني أتجمل" وغيرها من الأعمال السينمائية الخالدة.

ولم يستطع الليثي أن يحقّق حلم عمره في فيلم "المشير والرئيس" الذي يعد له منذ سنوات طويلة، والذي تحوّل مؤخراً إلى مسلسل تلفزيوني يحمل إسم "صديق العمر".

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