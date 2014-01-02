هل تعمدت هيفا وهبي تجاهل غادة عبد الرازق؟

على الرغم من مرور أكثر من شهر على تعاقد الفنانة هيفا وهبي مع المخرج محمد سامي على مسلسل "كلام على ورق"، تقدّمت زميلتها غادة عبد الرازق متأخّرة بتهنئتها عبر حسابها الشخصي على "تويتر" حيث كتبت "ألف مبروك حبيبتي على المسلسل أجمل امرأة في الوطن العربي حبيبتي هيفاء".

وتأتي تغريدة غادة كرد على الشائعات، التي أكّدت أنها غا ضبة من تعاقد سامي المخرج الذي ارتبط اسمها به بالأعمال الناجحة قبل أن يرتبط بالمشاكل، مع زميلتها التي تردّد قبل سنوات أنّ علاقتها بها مهتزّة بعد مشاركتهما في فيلم "دكانة شحاتة".

بدورها لم ترّد هيفا على تهنئة غادة بعد، فهل تعمّدت تجاهلها أم أنّها لم تنتبه أصلاً للتهنئة؟

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