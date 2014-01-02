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تشريح جثة «طالب الأزهر» ضحية «اشتباكات مدينة نصر»

  • مصر
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تشريح جثة «طالب الأزهر» ضحية «اشتباكات مدينة نصر» تشريح جثة «طالب الأزهر» ضحية «اشتباكات مدينة نصر»

أمرت نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد مجدي عبدالغني بتشريح جثة الطالب محمود خالد محمود، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، إثر إصابته بطلقات خرطوش بالجسم في الاشتباكات التي وقعت بين طلاب الجامعة وسكان منطقة الحي السابع بمدينة نصر، وقررت النيابة دفن الجثة بعد انتهاء التشريح.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليه، التي اتهمت طلاب «جماعة الإخوان المسلمين» بقتله أثناء الاشتباكات، حسب قولها، وأضافت الأسرة أن المجني عليه لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي.

ووقعت اشتباكات بين طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان، من ناحية، والأهالي، حيث قام طلاب الجماعة بإلقاء المولوتوف على سيارات وقوات الشرطة وقاموا بالاشتباك مع الأهالي وحطموا سيارات المارة والمواطنين، مما دفع القوات إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

تمكنت قوات الأمن من ضبط 18 متهمًا، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 15 يومًا، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع 6 مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، لتلقي العلاج.

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