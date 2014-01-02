أين ستقضين رحلتك الثلجية؟

تتنافس المنتجعات الشتوية، التي تنتشر في مختلف دول العالم، في استقطاب أكبر عدد من راغبي التزلج وممارسة الرياضات الشتوية الممتعة والمسلية؛ وذلك بتقديم أفضل العروضات والخدمات المغرية.

ولاختيار المنتجع الذي يُناسبك، رافقي "سيدتي نت" في جولة على أشهر المنتجعات الموزّعة ما بين آسيا وأوروبا:

ـ "إفران" في المغرب

تعتبر من أقدم المدن المغربية الجبليّة، وتقع في أحضان جبال الأطلس المتوسّط المغربيّة، وتُعتبر وجهة سياحيّة تجذب السائحين على مدار الفصول الأربعة، خصوصاً في الشتاء، حيث تغطي الثلوج سفوحها، ويتوافد إليها عشاق ممارسة رياضة التزلج على الجليد ومزاولو سائر الرياضات الشتوية المنوّعة.

ومن أفضل فنادقها المتاحة لك:

Michlifen Ifrane Suites & Spa ذو الـ5 نجوم، الذي يبعد حوالى 65 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة "فاس" التاريخية. يضمّ الفندق 3 مطاعم منوّعة، و"سبا" يحتوي على حوض استحمام ساخن و"ساونا" ومسبحاً داخلياً. وتحظى جميع غرف هذا الفندق بإطلالة ساحرة على الغابات وبركة السباحة.

ـ "كورتينا" في إيطاليا

ربّما لم تسمعي يوماً باسم هذه المدينة الصغيرة! ولكنك بعد زيارتك إيّاها، للمرّة الأولى، وستقصدينها دوماً، حيث تستقبلك في الشتاء لتُتيح لك فرصة الاستمتاع بمختلف الرياضات الشتوية، خصوصاً أنّها تضمّ أفضل حلبات التزلج في العالم، وباستطاعتها إقامة أهمّ المسابقات الرياضية. وإذا لم ترغبي في ممارسة التزلج، يمكنك الاسترخاء في أشهر المنتجعات الصحية، التي تقبع في أحضان الطبيعة، وأهمّها:

Faloria Mountain Spa Resort ذو الـ4 نجوم، ويقع في قرية Zuel di Sopra. تحظى بعض غرف هذا المنتجع بإطلالة بانورامية على الجبال التي تتلألأ بحبيبات الثلج الأبيض، ويضم "ساونا" وحماماً تركيّاً وغرفة لياقة بدنية وعرفة مخصّصة للعناية بجمالك.

ـ "سكاي دبي" في دبي

يُعتبر جزءاً من مجمع الإمارات للتسوّق، ويقع في إمارة "دبي". تبلغ مساحته حوالى 22.500 متر مربّع، وقد شيّد وفق طراز المنتجعات الثلجية في منطقة جبال الألب الأوروبيّة. وأهمّ ميزاته أنّه يستقبل زوّاره طوال أيّام السنة!

ـ "سانت أنتون" في النمسا

تعدّ هذه المنطقة الوجهة السياحيّة الأولى التي يقصدها المشاهير من مختلف دول العالم. يقع هذا المنتجع الثلجيّ غرب النمسا. ويضم بعض المنحدرات الخطرة التي تحفّز روح التحدّي لدى المغامرين، في إطارٍ من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة. ويُعتبر Hotel Arlmont ذو الـ4 نجوم ختام رحلاتك المثيرة، إذ يقع بجوار منحدر التزلج، وتتميّز جميع غرفه بنوافذ عالية ممتدّة حتى السقف، ما يسمح للنزلاء بتوفير إطلالات بانوراميّة. كما يضمّ "سبا" يحتوي على "ساونا" للاسترخاء، ويقدّم لك أفضل جلسات التدليك.

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