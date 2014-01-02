النيابة تحقق مع 3 متهمين جدد من أنصار “الإخوان” فى اشتباكات عين شمس

تباشر نيابة عين شمس برئاسة مصطفى خطاب ، اليوم الخميس التحقيق مع 3 متهمين جدد من انصار جماعة الاخوان الارهابية لاتهامهما بالاعتداء على كنيسة مارى جرجس بعين شمس، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين .

ويواجه المتهمين تهم اثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والقتل العمد والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وتعطيل المرور وترويع المواطنين .

بدأت الواقعة أثناء تنظيم مسيرة للإخوان من المرج، وتجمعت مع مسيرة أخرى بعين شمس، واحتك أعضاء المسيرة مع الأهالى، قام على إثرها الإخوان باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش، ما أسفر عن مقتل إيهاب غطاس تواضروس بعد إصابته بطلق نارى بالرأس وإصابة 5 آخرين .