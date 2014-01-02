حبس أعضاء الإخوان المتهمين بحرق سيارة شرطة بالعبور

أمرت نيابة العبور بحبس المتهمين بحرق سيارة لوري شرطة أثناء وقوفها أمام قسم العبور 15 يوما علي ذمة التحقيق، حيث تبين أنهم 3 طلاب وعاطل منتمين لجماعة الأخوان وعثر بحوزتهم علي قنابل بدائية الصنع.

واعترف المتهمون أمام محمد عادل وكيل أول النيابة ورئاسة محمد يوسف مدير النيابة بإنتمائهم للجماعة الإرهابية ونزولهم في عدة مسيرات كما عثر مع أحدهم علي تليفونه المحمول علي مقطع فيديو يحتوي علي تنفيذهم لحرق سيارة الشرطة.

كانت أجهزة بالقليوبية قد تمكنت من القبض على تشكيل لطلاب الاخوان بالعبور يتزعمه طالب باداب عين شميس لاستهداف المنشات الشرطيه وحرق سيارات الشرطه بالشوراع حيث تبين ان المتهمين وارء احراق سيارة ترحيلات امام قسم العبور بعد أن قادت العنايه الالهيه اجهزة الامن فى أن تضع يدها على افراد المجموعه الارهابيه حينما نسى احد المتهمين تليفونه المحمول قرب سيارة ترحيلات محروقه بالكامل وحينما عاد ليسترده من مكان الواقعه فوجىء برجال الامن يلقون القبض عليه وتبين ان الموبايل يتضمن مكالمات بين المتهم المقبوض عليه وبين زملاءه ليخبرهم باتمام عملية حرق سيارة الشرطة.

وعترف المتهم على باقى زملاءه الثلاثه وعثر بحوزته على مجموعه من زجاجات المولوتوف وقنبله محلية الصنع و6 فوارغ قنابل غاز تابعه للشرطه ومنشورات تحرض على العنف ضد الجيش والشرطه القى القبض عليهم وهم عبد الرحمن احمد عبد السلام طالب باداب عين شمس وزعيم المجموعه ومحمد عصام محمد واحمد السيد احمد طالبين بالصف الثانى بالمعهد بالاعدادى الازهرى بالعبور ومحمد هشام امين شفيق وشهرته ميشو عاطل استاجرته المجمواعه الطلابيه معها للاستعانه به فى اعمال العنف وبفحص الموبايل الخاص به تبين انه قام بتصوير عمليه حرق سيارة الترحيلات.

كان العميد احمد الشافعى رئيس فرع البحث الجنائى قد تلقى اخطارا من المقدم محمد عادل رئيس مباحث العبور باشتعال النيران فى سيارة لورى ترحيلات تابعه للقسم سبقه سماع دوى انفجار تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير الامن، وانتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعميد اسامه عايش رئيس المباحث، وتبين ان الحريق شب فى سيارة لورى ترحيلات تابعه للقسم.

وعثرت الاجهزة الامنيه على موبايل بالقرب من السيارة وقيام احد الاشخاص بالحضور للبحث عنه فالقت اجهزة الامن القبض عليه وبفحص التليفون عثر به على مكالمات وفيديو يتضمن عملية حرق السيارة امام القسم وتولت النيابة التحقيق.