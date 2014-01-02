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السجن المشدد لمسجل خطر حاول قتل ضابط شرطة أثناء ضبطه ببنها

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السجن المشدد لمسجل خطر حاول قتل ضابط شرطة أثناء ضبطه ببنها السجن المشدد لمسجل خطر حاول قتل ضابط شرطة أثناء ضبطه ببنها

أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة برئاسة المستشار مصطفى مشرف وعضوية المستشارين سيد رفاعى حسين وأحمد زكى ، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات لشروعه فى قتل ضابط شرطه بعد أن إنهال عليه ضربا بشومه وإحداث به إصابات بالغه أدت إلى فقدانه الوعى

ترجع أوراق القضيه إلى أوائل العام الماضى عندما وردت معلومات للواء محمود يسرى مدير الأمن تفيد بإختباء احمد ع م -50 سنه- عاطل ومسجل شقى خطر فى قضيتين قتل وسرقه بالإكراه فى منزل مهجور بقرية الحدادين بطوخ .

وتوجهت حمله مكبرة قادها المقدم احمد عبد العاطى رئيس مباحث طوخ والرائد احمد فاروق رئيس مباحث قليوب وقوة من رجال الشرطه للقبض على المتهم وأثناء القبض عليه غافل المتهم القوة وإلتقط شومه من الإرض ، وانهال على الرائد احمد فاروق فأفقده توازنه وأسرع المتهم هاربا ، إلا أن القوات طاردته وألقت القبض عليه ، وتم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى العجوزة للعلاج وإحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه وتوجيه له تهمة الشروع فى قتل ضابط شرطه وحيازة سلاح أبيض وقدمته للمحاكمه فقضت المحكمه بحكمها السابق .

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