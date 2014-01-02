وزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحون مستشفى العلمين المركزي بتكلفة 106 مليون جنيه

مها الرباط: الوزارة تتسلم مستشفى الضبعة الجديدة 18 يناير.. وتشغيلها بعد شهر

كتب : محمد بخات منذ 45 دقيقة

افتتحت، اليوم، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة مستشفى العلمين المركزي بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح ومفوض مجلس الدفاع الوطني، وذلك على مساحة كلية 23597 متر مربع ومساحة 3780 متر لمبنى المستشفى ومبنى سكنى على مساحة 1500 متر على 6 أفدنة بتكلفة 106 مليون جنيه و21 مليون و700 ألف للمبنى السكني، وتم تشغيلها بكامل طاقتها.

وأكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة أن الوزارة تتسلم مستشفى الضبعة الجديدة في 18 يناير وتشغيلها ودخولها الخدمة بعد شهر من الاستلام مباشرة بعد تجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة والأسرة.

من جانبه، قال الدكتور أكرم الغباشي، مدير مستشفى العلمين، إن المستشفى طاقتها 72 سرير منها 45 سرير إقامة عادية و17 سرير للعناية المركزة و6 حضانات خاصة بالمبتسرين و4 بوحدة الغسيل الكلوي، و16 سرير بالطوارئ، و6 أسرة خاصة بالإفاقة و156 سرير بسكن العاملين بجانب 6 حضانات للأطفال حديثي الولادة، 4 ماكينات للغسيل الكلوي، و4 غرف للعمليات و5 أجهزة تنفس صناعي، موضحا أن الفندق الذي تم إنشائه داخل المستشفى يضم 68 غرفة وهو مخصص ليخدم قطاع عريض من الأطباء على مستوى الجمهورية، كما تستهدف الغرف الفندقية العلاج السياحى حيث تغطي في الأساس قطاع عريض من القرى السياحية بطول الساحل الشمالي.

وقال الغباشي إنه تم إنشاء المستشفى الجديد ليخدم جميع القرى السياحية بطول الساحل الشمالى وذلك باستقبال حوادث الطرق وجميع حالات الطوارئ وحتى منطقة الضبعة.