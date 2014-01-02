الدمية "فاهيتا" حديث التوك شو في مطلع 2014

لأول مرة مناظرة على الهواء بين دمية وناشط.. وفاهيتا تؤكد: تهمتي الاختلاف

كتب : فاطمة النشابي منذ 12 دقيقة

حظت الشخصية الخالية والدمية "أبلة فاهيتا" باهتمام الإعلام وبرامج التوك شو، مع نهاية 2013 وبداية 2014 وذلك عقب اتهام الناشط أحمد سبايدر، للإعلان الذي قدمته "فاهيتا" لإحدي شركات المحمول بأنها تقدم إعلانا تليفزيونيا يحمل شفرة تحريضية.

كانت البداية على قناة الفراعين، واتهام سبايدر الإعلان بأن به حرف "A" على شجرة كريسماس، وهو حرف يرمز من وجهة نظره إلى الأنكاريين الفوضويين.

كما أشار إلى أن "الشجرة المذكورة مصنوعة من الصبار وتحتوى على أربعة أصابع فى إشارة إلى علامة رابعة، التى أطلقها أنصار جماعة الإخوان"، فضلاً عن اعتباره بوجود "ما يشبه لمبة حمراء بأنها قنبلة".

الإعلامي محمود سعد، في برنامجه آخر النهار، على شاشة النهار، تهكم من البلاغ الذي قٌدم ضد "فاهيتا" وقال "حكاية أبلة فاهيتا حكاية آخر كوميديا، مهزلة وبداية لطيفة للناس.. الدولة هي اللي بتهزر"، وأجري اتصالا مع "فاهيتا" التي قالت " تهمتي "الاختلاف" إنك تعمل حاجة مختلفة يبقى اتهام، فالإنترنت أساسه الاختلاف، العالم برة مشغول بمحاربة الجهل والفقر وإحنا مشغولين بمحاربة الضحكة الحلوة والكوميديا"، وأضافت "سنة 2014 سنة دمها خفيف وبدأت بالهزار".

استضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على شاشة قناة "التحرير"، أحمد سبايدر، مقدم البلاغ، وأجرى موسى، اتصالا هاتفيا مع أحد موظفي شركة صاحبة الإعلان والذي قال "أنا حزين، إننا وصلنا إلى هذه المرحلة من تحميل الكلام للمعاني"، وأكد أن هذا تم تنفيذه في مصر لشهرة "أبلة فاهيتا"، وختم قائلا "محدش يستنى يعمل إعلان لتوصيل رسالة معينة".

مناظرة على الهواء مباشرة بين الشخصية الكرتوينة الخيالية وبين مقدم البلاغ، انفرد بها الإعلامي خيري رمضان، على شاشة CBC، في برنامجه ممكن.

قال سبايدر إن شخصية "فاهيتا" تستخدم الشفرة لتوصيل رسائل معينة، وأن الإعلان الذي تم عرضه يحمل رسائل مبطنة تفيد بالقيام بعمليات إرهابية في مصر، مثل "صدور الديك الرومي المحشية للكريسماس"، والتي تشير لوجود قنابل مفخخة أثناء أعياد الكريسماس، بحسب سبايدر، وأشار إلى أن جملة "سنانها اتجمدت في الكوباية" تشير إلى تجميد أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان مؤخرا.

على الجانب الآخر، قالت "فاهيتا"، إنها لا تقصد شيئا من كلماتها غير المفهومة في الإعلان، مشيرة إلى أن هذه هي طريقة كلامها منذ أن ظهرت، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في تحليل الإعلان إنما في العقول التي تسعى لتحليل إعلان بلا أي قواعد تستند إليها، وتعهد سبايدر على الهواء مباشرة بسجن "أبلة فاهيتا".