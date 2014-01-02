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“مميش” تدشين المشروع القومي لتنمية قناة السويس في مؤتمر عالمي .. الأسبوع القادم

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“مميش” تدشين المشروع القومي لتنمية قناة السويس في مؤتمر عالمي .. الأسبوع القادم “مميش” تدشين المشروع القومي لتنمية قناة السويس في مؤتمر عالمي .. الأسبوع القادم

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

صعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، صباح اليوم الخميس ، على ظهر حاملة الطائرات البريطانية HMS ILLUSTRIOUS ليبعث برسالة طمأنة للعالم والمجتمع الملاحي الدولي بأن الملاحة آمنة تماما في قناة السويس وأن معدلات المرور في المجرى الملاحي في أعلى معدلاتها رغم الظروف التي تمر بها البلاد وهو ما ينعكس بالإيجاب على الدخل والاقتصاد القومي المصري.

وأكد مميش على أن عبور حاملات الطائرات في قناة السويس وهي أكبر القطع البحرية في أساطيل الدول هو خير دليل على الثقة التامة في كفاءة إجراءات التأمين المحكمة التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة بكافة أفرعها براً وبحراً وجواً لتأمين السفن العابرة للقناة ولحركة التجارة العالمية.

وحول مشروع تنمية إقليم قناة السويس ، صرح الفريق مميش بأنه سيتم تدشين المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس الأسبوع القادم في مؤتمر صحفي عالمي ، وذلك للإعلان عن بيوت الخبرة التي تم اختيارها لعمل المخطط العام للمشروع.

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