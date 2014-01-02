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علاج بريطاني جديد يقضي علي سرطان البنكرياس خلال إسبوع

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علاج بريطاني جديد يقضي علي سرطان البنكرياس خلال إسبوع علاج بريطاني جديد يقضي علي سرطان البنكرياس خلال إسبوع
العلاج يعتمد علي النظام المناعي بالجسم لمقاومة الخلايا السرطانية و القضاء عليها

كتب : نادية الدكروري الخميس 02-01-2014 12:22

توصل فريق بحثي بمعهد أبحاث السرطان البريطاني لعلاج جديد لسرطان البنكرياس بتمكين نظام المناعة بالجسم لمهاجمة و قتل الخلايا السرطانية.

نشرت نتائج الدراسة حديثاً بالدورية العلمية (PNAS)، التي كشفت لأول مرة علاج مناعي يطور من الطرق الحالية لعلاج سرطان البنكرياس بالإعتماد علي نظام المناعة، و القضاء الكامل علي الخلايا السرطانية في غضون إسبوع.

قال الدكتور دوجلاس فيرون، الباحث الرئيس بالدراسة، أن الإختبارات الأولية للعلاج الجديد أوضحت إمكانية القضاءعلي سرطان البنكرياس بإستخدام نهج علمي يستخدم لأول مرة يعتمد علي إنشاء حاجز وقائي من بروتينات (chemokine ، CXCL12) التي تهاجم الخلايا السرطانية و تقلل حجم الورم لمدة إسبوع.

أشار دوجلاس أن العلاج المناعي الجديد يعتمد علي نظام دفاعي ذاتي من الجسم لمهاجمة خلايا السرطان ؛ ما يحسن الأبحاث المتعلقة بعلاج الأورام السرطانية.

ويحتل سرطان البنكرياس المرتبة الثامنة بين الأمراض التي تسبب الوفاة عالمياً، و ينتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 60 عاماً، و يُعد إسئصال الورم العلاج الأكثر فعالية إلا أنه مناسب لمريض من بين خمسة مصابين بالمرض.

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