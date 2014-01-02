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النزاع بين «مان» و«سكانيا» يهدد بفقدان صفقة «المليارى يورو»

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النزاع بين «مان» و«سكانيا» يهدد بفقدان صفقة «المليارى يورو» النزاع بين «مان» و«سكانيا» يهدد بفقدان صفقة «المليارى يورو»

كتب : ياسر شعبان الخميس 02-01-2014 12:16

من المتوقع أن يؤدى النزاع بين شركتى سكانيا السويدية، ومان الألمانية، المملوكتين لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، إلى ضياع صفقة كبيرة تقدر بمليارات اليورو من الشركة الألمانية، عبارة عن طلبية من القوات المسلحة النرويجية والسويدية بقيمة تزيد على 2٫2 مليار يورو، وكانت القوات المسلحة النرويجية والسويدية ترغبان بالأساس فى إسناد صفقة شراء شاحنات عسكرية لمؤسسة مشتركة تحمل اسم «راينميتال مان» غير أن شركة سكانيا السويدية الخاسرة فى المناقصة قدمت استشكالا على ذلك.

وأدى ذلك إلى رفع الاتفاق الذى توصلت إليه «مان» مع القوات المسلحة النرويجية والسويدية إلى هيئة حماية المنافسة فى السويد لمراجعته، الأمر الذى يمكن معه أن تتم إعادة طرح الصفقة للمناقصة من جديد ومن ثم يفوز منافس ثالث بالصفقة.

ومن جهته، قال مدير فى مجموعة فولكس فاجن إنها لفوضى أن تهاجم شركة مملوكة لفولكس فاجن (سكانيا) شركة أخرى فى المجموعة على هذا النحو، مشيراً إلى أن مارتين فينتركورن، رئيس مجموعة فولكس فاجن، منزعج للغاية بسبب هذا الخلاف، وأضاف أنه على الرغم من أن «سكانيا» سحبت استشكالها فإن ذلك لن يوقف مراجعة هيئة مكافحة المنافسة فى السويد للصفقة.

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