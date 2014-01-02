بيع 17 ألفاً و521 سيارة فى نوفمبر 2013

كتب : ياسر شعبان الخميس 02-01-2014 12:19

قال تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك) إن إجمالى مبيعات السوق المصرية للسيارات، خلال نوفمبر من العام الجارى، بلغ 17٫521 سيارة بتراجع 6%، بالمقارنة بمبيعات نوفمبر 2012، التى بلغت 18٫521 سيارة، ووصلت مبيعات سيارات الركوب خلال ذلك الشهر 11٫621 وحدة، فى حين أنها كانت 13٫279 سيارة بانخفاض 12%، غير أن الطفرة التى حققها قطاع الأوتوبيسات التى زادت بنسبة 23%، عززت من تعويض الانخفاض فى مبيعات سيارات الركوب، وارتفعت مبيعات قطاع الشاحنات بنسبة 4%. ومن ناحية أخرى ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال الـ 11 شهرا من 2013 بنسبة 2.7% التى بلغت 81٫658 سيارة بالمقارنة بـ 79٫527 خلال نفس الفترة من العام الماضى، بينما تراجع المستورد من السيارات التى دخلت السوق المصرية خلال الـ 11 شهرا بحوالى 5٫5% التى بلغت 93٫515 سيارة، بعدما كانت 99٫010 سيارات خلال نفس الفترة من 2012، وتراجع أيضاً إجمالى سيارات الركوب المجمعة محليا بنسبة طفيفة 0٫5% لتصل إلى 48٫442 سيارة، غير أنها بلغت خلال تلك الفترة 48٫680 سيارة فى 2012 والانخفاض الكبير فى سيارات الركوب جاء فى المستورد بنسبة 9٫5% لتبلغ 71٫700 وحدة فى الـ 11 شهرا من العام الجارى، فى حين أنها كانت 79٫190 وحدة.

وشهد قطاع الأوتوبيسات زيادة فى مبيعاته، سواء المستورد منه أو المجمع محليا، فقد زاد الأخير بنسبة 40٫2% من 6٫589 وحدة إلى 9٫241 أوتوبيسا فى الـ11 شهرا من 2013 وارتفع أيضاً المستورد بنسبة 7% ليصل إلى 11٫805 أوتوبيسات، فى حين أنه كان 11٫048 أوتوبيسا، وتراجع قطاع الشاحنات بنسبة 1.2% وزاد المستورد بـ 14٫6% محققا 10٫010 شاحنات، بالمقارنة بـ 8٫736 شاحنة فى الـ 11 شهرا من العام الماضى.