الأوقاف تخصص خطبة الغد لتأكيد: الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء "خيانة وأكل للسحت"

كتب : وائل فايز منذ 43 دقيقة

خصصت وزارة الأوقاف قضية "الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء أكل للسحت وخيانة للوطن" كموضوع لخطبة جمعة الغد في جميع مساجد الجمهورية.

واستعرضت وزارة الأوقاف عناصر خطبة الجمعة وتتضمن الحث على الكسب الحلال، والتحذير من أكل أموال الناس بالباطل، وأن حماية المال العام في الإسلام ضرورة شرعية، وصور الاعتداء على المال العام، وأن التهرب من أداء فواتير الكهرباء والماء أكل للسحت وخيانة للوطن، وتوضيح ذلك من خلال آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

وناشدت الأوقاف أئمة وخطباء المساجد الالتزام بموضوع الخطبة، مبينة أن تحديد ذلك الموضوع يأتي انطلاقًا من رسالتها الوطنية والدينية.

وأشارت الخطبة المقترحة من وزارة الأوقاف إلى ضرورة أداء فواتير الكهرباء والمياه في مواعيدها وفق العقد المبرم بين الشركة مزودة الخدمة والمواطن، لافتة إلى أنه لا يجوز التهرب من أدائها وفاءً للعهود والاتفاقات؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الامتناع عن أدائها محرم شرعًا.