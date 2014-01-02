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اليوم.. مؤتمر جماهيري بالبحيرة لاتحاد الثورة تحت عنوان "اعرف دستورك"

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اليوم.. مؤتمر جماهيري بالبحيرة لاتحاد الثورة تحت عنوان "اعرف دستورك" اليوم.. مؤتمر جماهيري بالبحيرة لاتحاد الثورة تحت عنوان "اعرف دستورك"

كتب : أحمد حفني منذ 41 دقيقة

ينظم اليوم اتحاد شباب الثورة بمحافظة البحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة شبراخيت، وذلك في إطار حملة "اعرف دستورك" التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع العديد من السياسيين والفهاء الدستوريين بمصر.

دعا اتحاد شباب الثورة بالبحيرة، إلى مؤتمر جماهيري بشبراخيت اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، وأعلن محمد جمعة منسق الاتحاد في شبراخيت، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالدستور، وحث المواطنين على التصويت بـ"نعم"، وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار البلاد وضمان سير خارطة الطريق، مؤكدًا أن الاتحاد وجه الدعوة للعديد من القوى السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، مشيرًا إلى مساهمات الأهالي في حشد هذا المؤتمر، لافتًا إلى ردود الأفعال الإيجابية من قِبل المواطنين تجاه حملة "اعرف دستورك".

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