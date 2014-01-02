Lily Collins وجه مكياج Lancôme2014

ستصل مجموعة المكياج الجديدة French Ballerina Spring 2014 من Lancôme2014 إلى الأسواق قريباً مع وجه جديد يروّج لها ألا وهي الممثلة الجميلة Lily Collins. من المتوقّع أن تصل المجموعة إلى الأسواق ابتداءً من الثاني من شهر كانون الثاني- يناير، كما وأنها تتضمن خيارات متنوعة تتناسب مع الأشهر المقبلة.

تظهر الممثلة الشابة بمنتهى البراءة في الصور الدعائية وهي ترتدي فستاناً أزرقاَ مصنوع من قماش التول وهي تحمل باقة ورود في يدها. وعندما نشاهد الدعايات الجديدة، نفهم أنّ المديرة العامة لعلامة لانكوم كانت على حقّ بقولها أنها ليلي كولنز تتمتع بالأناقة والطلة العصرية التي تسمح لها بأن تجسّد معنى الأنوثة وفقا للعلامة.