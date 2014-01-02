كيف تحصلين على مكياج غادة عبد الرازق ؟

هل تعود الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بالعمر إلى الوراء؟؟ وما رأيك أنت بإطلالتها وتحديداً في مسلسلها الأخير "حكاية حياة"؟

بالرغم من أنها أصبحت في أواخر عقدها الرابع، إلا أنها تصغر سناً كلما رأيناها في موسم جديد، وعن إطلالتها تقول: "أعشق تحديد العيون بالآي لاينر، كما أحب أجواء كواليس التصوير التي تخفي العيوب الدقيقة في تفاصيل وجهي باستخدام تقنيات المكياج".

وللتمتع بمكياج غادة عبد الرازق إليك هذه الخطوات:

• بداية قومي بارتداء العدسات اللاصقة باللون الرمادي أو العسلي.

• ابدئي بوضع طبقة من كريم الأساس السائل أو الكريمي على الوجه والرقبة والذقن، ثم ضعي طبقة من البودرة لتثبيت الأساس.

• ضعي طبقة من الكونسيلر أسفل عينيك، وطبقة من البودرة البيضاء في منطقة أعلى الجفن وأسفل الحاجب بالكامل، فهذه الطبقة تعتبر بمثابة أساس للظلال.

• طبقي الظلال الرمادية على كامل الجفن المتحرك من أعلى.

• أضيفي طبقة من الظلال السوداء في نهاية الجفن، مع مراعاة استخدام فرشاة صغيرة ونظيفة لمزج اللونين سوياً بخفه، كما يمكنك إضافة طبقة من الظلال البنفسجية كلمسة جذابة وناعمة على إطلالتك.

• ارسمي عينيك من الأسفل بخط رفيع من الظل الرمادي، ثم ارسمي كامل عينيك بالآي لاينر، مع مراعاة أن يكون الخط رفيعاً ومسحوباً إلى الزاوية الخارجية للعين.

• لمزيد من الجاذبية ضعي طبقة أخرى من الكحل داخل عينيك.

• مشطي حاجبيك ثم ارسميها باللون البني الداكن.

• طبقي الرموش الاصطناعية، ثم مشطيها بالماسكرا السوداء.

• وفي النهاية ضعي طبقة من البلاشر المشمشي الفاتح وطبقتين من أحمر الشفاه باللون اللحمي.

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