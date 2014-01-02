مويس يصف قرارات هوارد ويب أمام توتنام بالفضيحة

مانشستر /أ ش أ/ تخلى ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن هدوئه المعتاد وانتابته حالة غضب عارمة في أعقاب الهزيمة التي تعرض لها فريقه بهدفين مقابل هدف أمام توتنام حيث قال إن قرار حكم المباراة بعدم طرد هوجو لوريس حارس مرمى توتنام واحتساب ضربة جزاء ليونايتد كان بمثابة "فضيحة".

وكان هوارد ويب الحكم الذي يدير مباراة الشياطين الحمر وتوتنام طاردته في السنوات الماضية تهمة تشجيع مانشستر يونايتد والتحيز لهم.

وقد تزايدت الضغوط بشدة على مويس في أعقاب هذه الهزيمة التي تعد رابع هزيمة يتعرض لها الشياطين الحمر على ملعبهم وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الفارق في النقاط بينهم وأرسنال متصدر المسابقة إلى 11 نقطة.

ورغم أن مويس احتفظ بهدوئه نسبيا منذ بداية الموسم، إلا أنه أعرب في أعقاب مباراة توتنام عن شعوره بالغضب الشديد بعد أن تصدى حارس توتنام لوريس بقوة لاشيلى يونج داخل حدود منطقة جزاء السبيرز دون أن يتخذ الحكم اى قرار حيال ذلك.

وقال إن عدم احتساب ضربة جزاء وطرد حارس المرمى يعتبر فضيحة حيث إن القرار الوحيد عند قيام لاعب برفع قدمه عالية في مواجهة أخر داخل منطقة الجزاء هو الطرد ولا شئ أخر".

ثم أضاف قائلا: " إن ما حدث أمر لا يصدق بل إنه في الحقيقة يعد من أسوأ ما رأيت على الإطلاق".