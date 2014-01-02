سيارة C-MAX تتبع حركة الشمس لإعادة شحن بطاريتها

كتب : نادية الدكروري منذ 53 دقيقة

يتحرك نبات عباد الشمس ليتبع حركة الشمس ،هي نفس الفكرة التي إعتمدت عليها شركة صناعة السيارات " فورد" في تصميم سيارتها الجديدة C-MAX التي تعمل بالطاقة الشمسية ، و تتحرك تجاه الشمس للحصول علي أشعة للوحاتها المثبته بسقف السيارة.

بسقوط اشعة الشمس علي لوحات السيارة يعمل جهاز المكثف الملحق بها لإنتاج الطاقة و إعادة شحن البطاريات بالكامل بإستخدام الطاقة الشمسية.

عملت فورد مع معهد جورجيا للتكنولوجيا لتطوير مكثف الطاقة ، و تثبيت الخلايا الشمسية علي سقف السيارة بتصميمات تزيد من كفاءة التكنولوجيا المستخدمة لإستقبال الأشعة. و يمكن للمكثف أن يوفر جرعة يومية من الطاقة الشمسية تساوي العمل لمدة اربع ساعات بقدرة 8 كيلو وات.

و يتوقع خبراء الشركة أن تعمل السيارات بالمناطق التي يزيد بها السطوع الشمسي و يتحول تعرض السيارة للشمس لميزة و ليس عيباً بالمستقبل القريب.