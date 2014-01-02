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سامح عاشور يكشف لجيهان منصور محاولات تشويه الدستور "السبت"

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سامح عاشور يكشف لجيهان منصور محاولات تشويه الدستور "السبت" سامح عاشور يكشف لجيهان منصور محاولات تشويه الدستور "السبت"

كتب : فاطمة النشابي الخميس 02-01-2014 10:54

تستضيف الإعلامية جيهان منصور، سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، السبت المقبل (4 يناير)، في أولى حلقات برنامج "دستور " على قناة التحرير.

ويتحدث "عاشور" في اللقاء عن أهم مواد الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و 15 يناير الجاري، والفارق بينه وبين دستور 2012، والأكاذيب والشائعات التي يحاول البعض ترويجها عن الدستور لتشويه التعديلات، فضلا عن توقعاته لمشاركة الناخبين في التصويت، ورؤيته للمشهد السياسي الحالي.

كما أنه من المقرر أن تستضيف جيهان منصور، في حلقة الأحد المقبل، الشاعر جمال بخيت، ويذاع البرنامج على الهواء مباشرة، من الساعة 3 عصرا إلى 6 مساء، ويستمر بثه حتى توقيت إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

يستضيف البرنامج نخبة من السياسيين والخبراء لرصد وتحليل الأحداث المرتبطة بالاستفتاء لحظيًّا، ومتابعة لجان التصويت والإقبال الجماهيري، وما يستجد من أعمال تتعلق باللجنة العليا للانتخابات، وكافة التطورات حول عملية الاستفتاء.

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