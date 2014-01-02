بالصور.. السخرية من “أبلة فاهيتا” الإرهابية.. حكاية دمية هزت عرش أمن الدولة

كتب : محمد منسى

يا نجيب حقها يا نروح زيها.. أبلة فاهيتا طلعت ماسونية.. قولوا لفاهيتا متزعليش وحياتى عندك ما تعيطيش.. سلاحف النينجا تضامنوا مع أبله فاهيتا ولن نترك الثورة تضيع.. تقريباً قربت أفك الشفرة اللي في إعلان بامبرز. . هذه حكاية دمية هزت عرش أمن الدولة؟

لم تكن تعلم شركة فودافون، أن قيامها بإعلان لإعادة تشغيل الشريحة للسادة عملاء الشركة، واستخدام شخصية “أبلة فاهيتا” الكوميدية كوسيلة لإيضاح العرض للمشاهدين، سيجعلها موضع اتهام وشبهة، بعد أن اتهمها الناشط أحمد سبايدر، بالتخطيط لعمليات إرهابية.

سبايدر قال خلال تصريحات تليفزيونية، إن جملة صدور الديك الرومي المحشية للكريسماس، تشير لوجود قنابل مفخخة أثناء أعياد الكريسماس، و جملة سنانها اتجمدت في الكوباية تشير إلى تجميد أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان مؤخرا.

مواقع التواصل الاجتماعى، سخرت وبشدة من الواقعة، ومن اتهامات سبايدر، لشخصية أبلة فاهيتا، بأنها “إرهابية” وأنها تستخدم الشفرة لتوصيل رسائل معينة، مؤكدًا أنه سيعمل على سجنها، وتقديم أدلة إدانتها إلى النائب العام.

تعليقات رواد فيسبوك وتويتر، جاءت لتعبر عن مدى التعجب والدهشة من تفسير إعلان لشركة اتصالات على انه شفرة لعملية إرهابية.

وأبرز هذه التعليقات “راجعين عشان نجيب حق أبلة فاهيتا”، و”عباس الضو قال لأ و أبلة فاهيتا قالت لأ”، و” الحمد لله مصر آمنة بفضل القبض على أبله فاهيتا شكرا للوطني زبايدر”"، و”يرضي مين دا يا ناس.. يسيبو أبو الغضب و المزدوج و كرعون و يقبضوا علي أبلة فاهيتا”، و”سوف لن نشترى هذا العيد شجره احنا هنشترى خطوط فودافون تضامنا مع ابله فاهيتا”.

“أبلة فاهيتا تتسبب في تحقيق النائب العام مع مسئولي فودافون !! متي يحقق سيادة النائب مع توم وجيري؟، و” مكسوفة يسألني الدكتور الكوري المشرف علي رسالتي “أخبار مصر إيه”، و”مش فارق معايا قرار التحقيق فموضوع ابلة فاهيتا على قد ما نفسي اشوف التحقيق نفسه و اقراه”.

لو ذهبت الٲبلة فاهيتا ، فكلنا فاهيتا.. ربنا يصبرك ياكر كورة.. و يخلصنا بقى من العنكبوتة اللي ممهمزاكي.. يهدها المهموزة

فودافون ذكرت فى بيان لها، أن هذا الإعلان ما هو إلا وسيلة اتصال تسويقية تهدف إلى التعريف بعرض إعادة تشغيل شريحة فودافون وجذب المشاهد للمنتج، مؤكدة أن الإعلان لا يحمل أي بعد أخر غير الموضح أعلاه وأي تفسيرات مخالفة لذلك تعد محض خيال و أراء شخصية لبعض مشاهدي الإعلان وفودافون غير مسئولة عن التوجهات الشخصية والتفسيرات البعيدة عن الواقع لبعض من شاهدوا الإعلان.