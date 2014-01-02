«جوجل» تطرح «الأندرويد» بالتعاون مع «أودى»

كتب : ياسر شعبان منذ 26 دقيقة

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن أن شركة جوجل تعمل مع شركة صناعة السيارات الألمانية «أودى» لتطوير نظام معلومات ونظام الترفيه فى السيارات، بالاعتماد على نظام التشغيل الأندرويد، ويتوقع أن تكشف «جوجل» عن النظام المزمع تطويره فى شهر يناير الحالى

وذكرت تقارير أخرى تفيد بأن «جوجل» تخطط للتعاون مع شركات أخرى، مثل شركة إنفيديا، لصناعة بطاقات الإظهار، والشرائح لعرض نظام الأندرويد داخل السيارات، بحيث يتيح للسائقين الوصول للموسيقى والملاحة الجغرافية والتطبيقات وخدمات أخرى يوفرها الأندرويد على الهواتف الذكية، وكانت شركة آبل قد أطلقت مبادرة «IOS in the Cars» أثناء مؤتمرها فى يونيو الماضى.