20% زيادة السيارات المستوردة فى كوريا

كتب : ياسر شعبان منذ 24 دقيقة

أظهرت بيانات صادرة من كوريا الجنوبية أن مبيعات السيارات المستوردة ارتفعت بمقدار 20% فى الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، على خلفية زيادة الطلب على السيارات العاملة بمحرك (السولار) الديزل، وبلغت مبيعات السيارات المستوردة فى البلاد 144 ألفا و92 سيارة، فى الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 130 ألفا و858 سيارة العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى 157 ألف سيارة مع نهاية العام.

وأرجعت البيانات الارتفاع السريع إلى الشعبية الكبيرة للسيارات العاملة بمحرك الديزل، التى تمثل أكثر من 60% من المبيعات، حيث بلغت مبيعات السيارات العاملة بمحرك الديزل 89 ألفا و614 سيارة.