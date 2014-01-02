العضو المنتدب لـ«زيوت شل»: طاقتنا الإنتاجية ستتجاوز 100 مليون لتر

كتب : ياسر شعبان منذ 19 دقيقة

قال ساهر هاشم، العضو المنتدب لزيوت شل فى مصر، إن السوق المصرية إحدى الأسواق الواعدة، وإن «شل» لديها خطة للنمو والتوسع فى السوق المصرية وتسعى بقوة إلى احتلال المرتبة الأولى فى سوق الزيوت، لذلك تجرى حاليا عملية تجديد وتطوير لمصنعها لضمان زيادة الطاقة الإنتاجية، حتى تتمكن من تحقيق معدل النمو المأمول.

وأكد هاشم فى حواره مع «الوطن» أنه ليس فى نية «شل مصر» السعى لأى عمليات اندماج أو استحواذ فى المستقبل القريب، مضيفا أن الشركة تنشط فى مجال الاستكشاف والإنتاج فى مصر من خلال استراتيجية تهدف للوصول للحد الأقصى من الإمكانات الهيدروكربونية فى الصحراء الغربية، حيث تتمتع الشركة بوجود قوى ومتطور.

صفقة بيع محطات «شل» تتوافق مع تركيز النشاط فى عدد أقل من الأصول والأسواق التى تنافس فيها بقوة

■ ما حجم إنتاج واستهلاك الزيوت لكافة أنواع المركبات فى مصر، خصوصا زيوت السيارات؟ وما نصيب شركة شـل من سوق الزيوت؟

- تقدر قيمة إنتاج واستهلاك الزيوت فى السوق المصرية بين 400 و500 مليون لتر سنويا، أما زيوت السيارات فتتراوح بين 260 و280 مليون لتر سنويا وتتخطى حصة شركة شل نسبة 15% من إجمالى قيمة السوق.

■ وهل هناك نية لزيادة معدل الإنتاج؟

- هناك نية للتوسع فى الطاقة الإنتاجية لمصنعنا لتتعدى 100 مليون لتر خلال الثلاث سنوات المقبلة.

■ وكيف أثرت الأحداث السياسية على نشاط الشركة خلال الأشهر الماضية؟

- لدينا سياسة للتوسع وخطة للنمو فى السوق المصرية، ونحن حريصون على تنفيذها، ومما لا شك فيه أن الأحداث السياسية أثرت على نشاط الإنتاج، حيث إننا اضطررنا إلى غلق المصنع ووقف الإنتاج لفترات وجيزة حين بلغت الأحداث السياسية ذروتها، حفاظا منا على أمن وسلامة العاملين بالمصنع، لكننا استكملنا النشاط حينما سمحت الظروف وقمنا بزيادة الطاقة الإنتاجية للعودة مرة أخرى لمعدلات الإنتاج الطبيعية.

■ ما مكانة شركة شــل للزيوت بالنسبة للمنافسين؟

- شركة شل تمتلك أفضل فريق من الخبراء المتخصصين فى تطوير تكنولوجيا زيوت المحركات الذى يضم أكثر من 200 باحث و300 استشارى وفنى و1000 مختص. ونحن نعمل فى «شل» على مواصلة البحث والتطوير من خلال مسيرة عملنا ونهتم دائماً بتحديد واكتشاف وحل المشاكل الرئيسية التى تواجه كلاً من قطاع الصناعة والمستهلكين من قائدى السيارات على حد سواء، مع الحفاظ على ثوابت الأمن والسلامة والبيئة، كما تحتفظ شركة شل فى مجال الزيوت بمكانتها العالمية كأفضل مورد للزيوت فى العالم على مدار 6 سنوات متتالية.

■ وما المستهدف من بيع محطات شــل للتسويق إلى شركة توتال فى مصر؟

- تتوافق عملية البيع مع استراتيجية شركة شل فى تركيز أنشطتها الخاصة بالتسويق والتوزيع من خلال عدد أقل من الأصول والأسواق التى تعتبر «شل» منافساً قوياً بها. وبناء على هذا الاتفاق ستحتفظ «شل» بشركتها العاملة فى مجال زيوت ومواد التشحيم، فمنتجاتنا من مواد التشحيم تتميز بمستوى عالمى للجودة، وهى موضع فخر لشركة شل، من حيث الالتزام بالجودة والسمعة الطيبة فى هذا المجال، ونحن نؤمن أن التكامل بين علامة شل التجارية المعروفة والمنتجات ذات الجودة العالية سيضمن وجود مستقبل قابل للنمو فى مجال الزيوت ومواد التشحيم فى مصر. كما تحتفظ «شل» بوجود فعال فى قطاع الاستكشاف والإنتاج فى مصر، من خلال استراتيجية تهدف للوصول للحد الأقصى من الإمكانات الهيدروكربونية فى الصحراء الغربية، حيث تتمتع الشركة بوجود قوى ومتنامٍ

■ وكم يبلغ عدد محطات الخدمة التى تم بيعها من شركة شل؟

- يبلغ إجمالى المحطات المبيعة 85 محطة.

ساهر هاشم: حققنا 15٪ والسوق المصرية تستهلك نحو 500 مليون لتر زيوت سنوياً

■ وهل التعاقدات التى تبرمها زيوت شل مع وكلاء ومراكز خدمة السيارات فى مصر كافية بالمقارنة بتوافر الزيوت فى محطات الخدمة والتموين؟

- قمنا خلال عام 2013، بتفعيل العديد من الشراكات مع أكبر وكلاء السيارات فى السوق المصرية، كالمجموعة البافارية للسيارات، وكيل سيارات بى إم دبليو، سيارات سكودا ومرسيدس وكيا. كما أننا سنواصل العمل من أجل دفع المزيد من الشراكات فى المرحلة المقبلة. أما بالنسبة لتوافر منتجاتنا من زيوت السيارات فى الأسواق فمحطات الخدمة والتموين تمثل جزءا من شبكة نقاط بيع زيوت شل وليس الكل، فمنتجاتنا متوافرة فى كل من توكيلات السيارات ومراكز الخدمة، كما تتوافر فى محلات بيع الزيوت وورش تغيير الزيت، وذلك عن طريق شبكة الموزعين المعتمدين لزيوت شل والتى تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

■ وما أهم ملامح خطة «شل» التسويقية خلال عام 2014؟

- ستواصل «شل للزيوت» التوسع فى خدمة قطاعات الصناعة المختلفة والشركات والمصانع التى تعتمد على التقنيات الحديثة، كما سنعمل على تقديم الحلول للصناعات التى تواجه التحديات فى استخدام الطاقة، إضافة إلى التركيز على الشراكات المفعلة مع أكبر توكيلات السيارات والعمل على خلق المزيد من الشراكات الجديدة.

■ وماذا عن المنتجات الجديدة من «شل»؟

- تمتلك «شل» قائمة عريضة من المنتجات التى تلبى احتياجات كبرى مصنعى المعدات والسيارات على مستوى العالم. فزيوت «شل» صنعت باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فمنها: التخليقى ونصف تخليقى والزيوت المعدنية عالية الجودة. أما بالنسبة لزيوت محركات الديزل للخدمة الشاقة، فتأتى زيوت شل ريميولا R6LMو R6LME على سبيل مثال، وهى زيوت تخليقية بنسبة 100% تساعد على تقليل الانبعاثات الصادرة من المحرك كما تقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.