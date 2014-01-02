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«برابوس» توقع عقد وكالة مصرية لتطوير «مرسيدس»

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«برابوس» توقع عقد وكالة مصرية لتطوير «مرسيدس» «برابوس» توقع عقد وكالة مصرية لتطوير «مرسيدس»
«رضوان»: اخترنا لتكون نواة للانطلاق فى الأسواق الأفريقية بسبب زيادة حجم الطلب على السيارات المعدلة

كتب : ياسر شعبان منذ 6 دقائق

وقعت شركة برابوس الألمانية، المتخصصة فى تعديل وتحسين سيارات مرسيدس بنز، عقد وكالة حصرية مع «شركة المعادى الهندسية» لتطوير موديلات وطرازات مرسيدس بنز، ضمن خطة توسع الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومة باستمرار معدلات نمو الطلب على تلك النوعية من السيارات فائقة الأداء والرغبة فى إدخال التعديلات عليها.

وقال السيد محمد رضوان أوغلى، المدير التنفيذى لمجموعة برابوس الشرق الأوسط، إن «برابوس» اختارت مصر لتكون نواة لانطلاق أعمالها فى الأسواق الأفريقية، إيمانا منها بقوة وصلابة هذه السوق وزيادة حجم الطلب على السيارات المعدلة فيها، وأوضح أن «برابوس» ستضفى لمسة من الجمال على السيارات وستوفر تجربة قيادة مختلفة للعملاء أكثر رفاهية، كما ستوفر لهواة السرعة متعة القيادة والراحة والأمان.

وقال حازم عشرى، رئيس مجلس إدارة شركة المعادى الهندسية، إن شركته تفخر بهذه الشراكة العالمية مع شركة برابوس، وأكد أن السوق المصرية تتطلع لمثل هذه العلامات التجارية العالمية، والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصنيع وتعديل السيارات فائقة الجودة والأداء فى كل المحافظات، بدءا بالقاهرة وقريبا بالإسكندرية وبقية المحافظات.

وقال كريم البدرى، العضو المنتدب، إن عمليات تحسين وتعديل السيارات من «برابوس» يشمل الشكل الخارجى وكفاءة المحرك، وتتشكل مجموعة منتجات «برابوس» من المحركات التى زادت قدرتها ومجموعة الأدوات الأيروديناميكية ذات التصميم الأنيق والجنوط المميزة من المعادن الخفيفة، والهياكل الرياضية المريحة، إضافة إلى التجهيزات الداخلية الخاصة التى يتجلى فيها العمل اليدوى شديد الإتقان.

وأوضح البدرى أن الشراكة الحصرية مع «برابوس» ستمكن مراكز خدمة المعادى الهندسية من تقديم خدمة مميزة لهواة السيارات المعدلة فى مصر، كما ستعمل على جذب شريحة جديدة من العملاء الذين يرغبون فى التمتع بتجربة فريدة من نوعها تؤمن لهم قيادة رياضية وراقية.

وتغطى موزعى «برابوس» الحالية، وشركاء الخدمة المعتمدين 106 دول حول العالم، وتم استحداث تطبيق برابوس الخاص لـiPhone وiPad منذ منتصف عام2011، إضافة إلى أن برنامج (CONFIGURATOR) لسيارات برابوس الموجود على موقع برابوس يتيح للمشترين المحتملين تكوين سيارات أحلامهم الشخصية بطريقة عملية

وحصلت شركة برابوس على أفضل علامة تجارية فى فئة «شركات التعديل»، للمرة الثامنة على التوالى، فى استطلاع القراء الذى أعدته مجلة السيارات الألمانية الرائدة فى مجال السيارات الرياضية «Die bestenAutos - أفضل سيارات 2013.

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