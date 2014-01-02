شراكة بين «الهندسية للسيارات وفاو العالمية ووامكو أوتوموتيف» لتصنيع وسائل النقل

كتب : ياسر شعبان منذ 4 دقائق

وقعت شركات، الهندسية للسيارات «إيميكو»، وفاو العالمية، ووامكو أوتوموتيف، تحالفا استراتيجيا لإنتاج وتصنيع وسائل النقل المختلفة لشركة فاو العالمية، لتصبح مصر قاعدة صناعية فى الشرق الأوسط، وأفريقيا بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار، واللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى، والبحرى واللواء محمد منصور الهلباوى، العضو المتفرغ للنقل البرى.

ووقع العقد اللواء المهندس رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية، ووليد توفيق، الرئيس التنفيذى لمجموعة IDI القابضة، ورئيس مجموعة وامكو أوتوموتيف وموسى دينج الرئيس التنفيذى لمشروع فاو فى مصر، ونظمت وامكو أوتوموتيف مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تلك الشراكة التى تدعم سوق السيارات المصرية وتعمق الإنتاج المحلى فى قطاع السيارات.

وقال اللواء المهندس رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى إن شركة فاو العالمية تتمتع بتاريخ عريق فى إنتاج السيارات والتى تغزو العالم بمنتجاتها ذات التكنولوجيا المتقدمة، وقد استطاع وليد توفيق، بعد بذل جهود كبيرة على مدار أكثر من عام ونصف العام، توقيع تلك الشراكة لإنتاج سيارات فاو بأيد مصرية وجودة عالية، ونتمنى مزيدا من التفوق والنجاح لتلك الشراكة.

وقال وليد توفيق: «إننا نسعى إلى إنتاج وتصنيع سيارات فاو من حمولة 8 ركاب حتى 52 راكبا وسيارات النقل واللوارى من حمولة 1 طن حتى 80 طنا، خاصة أن المنحة الصينية خصصت للاستثمارات الصناعية فى أفريقيا والشرق الأوسط، إيمانا منها بأن مصر من أهم الأسواق وأقوى مناطق الجذب فى دول أفريقيا، حيث قامت شركة فاو العالمية الصينية بإنشاء شركة خاصة للاستثمار فى أفريقيا برأس مال 100 مليون دولار أمريكى، وبمشاركة 55% بحصتها مع البنك الأفريقى الصينى بحصته التى تبلغ 45% للاستثمار فى المشروعات الصناعية لمنتجات الشركة فى مصر وأفريقيا.