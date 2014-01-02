مهند يستعيد قوته ليرقص فالس مع إيلين

بفضل إرادته القوية وجسده الرياضي استعاد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند قوته وعافيته وحيويته، إثر إصابته بكسور حادة في قفصه الصدري ورضوض خفيفة في وجهه جراء سقوطه عن حصانه خلال أدائه مشهد فروسية في مسلسله الجديد "سيد كورت وشورى".

وقد صوّر مهنّد بنجاح أوّل مشهد رومانسي له مع شريكته في المسلسل فرح زينب عبد الله وهو مشهد رقصهما معاً رقصة الفالس في حفل موسيقي رسمي حيث تتعرف شورى (فرح) إبنة العائلة الأرستقراطية النبيلة والثرية على كورت الضابط الوسيم بزيه العسكري الأزرق، فتقع أسيرة حبه من النظرة الأولى خاصةً وإنه رقص ببراعة مثيرة للإعجاب لكنهما لا يهنئان بحبهما وتعترضهما الكثير من المخاطر والمشاكل.

وقبل أيام من تصويره هذا المشهد، تسربت صورة لمهند وهو يعالج من إصابته في المستشفى، وحظيت الصورة لدى عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر نسبة مشاهدة.

يبقى أن نذكر أن المسلسل سيعرض الشهر المقبل في تركيا.

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