“النور والناصري” يتقدمون بطلبات لتنظيم مسيرات لدعم الدستور بالمنوفية

تقدم أمناء أحزاب النور والناصرى وإئتلاف شباب سرس الليان بطلبات للجهات الأمنية المختصة بمراكز شبين الكوم وسرس الليان وبركة السبع للحصول على تصريح لإقامة ندوة ومسيرات لتأييد ودعم الدستور الجديد المزمع إجراء الاستفتاء عليه 14 و15 يناير الجارى.

و تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من قسم شرطة شبين الكوم ، يفيد بطلب ابراهيم السيد عطيه أمين الحزب الناصري تصريح لتنظيم مسيرة مؤيدة للدستور ، بحضور أمين عام الحزب وعدد من قيادات التيار الشعبي ، عقب صلاة الجمعة غدا ، وتم الموافقة عليها.

كما تقدم محمد مصطفي و إئتلاف شباب سرس الليان بطلب إقامة ندوة مؤيدة للدستور بحديقة الطفل بالمدينة ، وحددوا عدد 44 من أهالي ، تقدم مجدي عبد العال ابوسريع وكيل حزب النور بطلب تصريح لتنظيم ندوه ،غدا الجمعة ، بالنادي الرياضي بمدينة بركة السبع ، يحضرها عدد من وكلاءالحزب بالمحافظة لمناقشة وشرح مميزات الدستور الجديد لأعضاء الحزب وأهالى بركة السبع.