الحركة الوطنية تحذر من الهروب الجماعي لقيادات الإخوان

قال المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية : توالي هروب بقايا قيادات الإخوان الارهابيون المتبقية بمصر بعد فقدان شرعيتهم لا ينم إلا عن شيء كبير قادم يدبر بواسطة الجماعة وحلفاءها بالخارج … وهذا الشيء لن يخرج عن عمل ارهابي كبير ضد الدولة و يريدون آلا يرتبط بهم أو هروب إستراتيجي لترك أنصار الشريعة و أذناب القاعدة من داعمي الرئيس السابق محمد مرسى العياط للمواجهة منفردين من خلال أعمال الخسة و الإرهاب وهو ما يجيدونه .

وأوضح يونس أنه فى بيان له اليوم انة من المحتمل أيضا رغبة هؤلاء فى اللحاق باللوبي الغربي الذي يتم تجهيزه لهم بواسطة الولايات الأمريكية الراعي الرسمي للجماعة والذي ربما سيخدم حكومة منفى تعد الان في أوروبا تختص بمحاربة مصر دوليًا .. مطالبًا بالحيطة والحذر ليس للمواطنين فقط ولكن أيضا لقوات الأمن المصرية التي تخوض الآن أحد أشرف المعارك من أجل الوطن وكذلك الذراع السياسي المتمثل في وزارة الخارجية وإتخاذ كل ما يلزم قانونيا لرفع دعاوى دولية ضد هذا التنظيم.