أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الحركة الوطنية تحذر من الهروب الجماعي لقيادات الإخوان

Google+ Print
الحركة الوطنية تحذر من الهروب الجماعي لقيادات الإخوان الحركة الوطنية تحذر من الهروب الجماعي لقيادات الإخوان

مروان يونس عضو الحركة الوطنية

قال المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية : توالي هروب بقايا قيادات الإخوان الارهابيون المتبقية بمصر بعد فقدان شرعيتهم لا ينم إلا عن شيء كبير قادم يدبر بواسطة الجماعة وحلفاءها بالخارج … وهذا الشيء لن يخرج عن عمل ارهابي كبير ضد الدولة و يريدون آلا يرتبط بهم أو هروب إستراتيجي لترك أنصار الشريعة و أذناب القاعدة من داعمي الرئيس السابق محمد مرسى العياط للمواجهة منفردين من خلال أعمال الخسة و الإرهاب وهو ما يجيدونه .

وأوضح يونس أنه فى بيان له اليوم انة من المحتمل أيضا رغبة هؤلاء فى اللحاق باللوبي الغربي الذي يتم تجهيزه لهم بواسطة الولايات الأمريكية الراعي الرسمي للجماعة والذي ربما سيخدم حكومة منفى تعد الان في أوروبا تختص بمحاربة دوليًا .. مطالبًا بالحيطة والحذر ليس للمواطنين فقط ولكن أيضا لقوات الأمن المصرية التي تخوض الآن أحد أشرف المعارك من أجل الوطن وكذلك الذراع السياسي المتمثل في وزارة الخارجية وإتخاذ كل ما يلزم قانونيا لرفع دعاوى دولية ضد هذا التنظيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"