مركز المعلومات: 82.8 % من المشاركين فى الاستفتاء سيصوتون بـ"نعم"

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن ثلاثة أرباع المواطنين تقريبا (72.4%) فى 28ديسـمبر 2013 أكدوا أنهم لديهم النية للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، مقابل 68.2% فى استطلاع 21 ديسمبر 2013.

وأضاف المركز، فى استطلاعه الأسبوعى، أن 82.8% ممن ينوون المشاركة فى الاستفتاء أو الذين لم يقرروا بعد مشاركتهم من عدمها، أكدوا أنهم أقرب إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع دستور 2014، فى استطلاع 28 ديسمبر 2013، مقابل 48% فى استطلاع 28 نوفمبر 2013. وأوضح المركز أن نسبة من يميلون للتصويت بـ"نعم" ترتفع كلما اقترب موعد إجراء الاستفتاء.

كما أظهر استطلاع المركز أن النسبة الأكبر من المواطنين بالعينة يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة 40.5% من المواطنين بالعينة يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فى استطلاع 28 ديسمبر، مقابل 39.3% فى استطلاع 21 ديسمبر 2013.

> فى حين أن 26.7% من المواطنين بالعينة يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية أولا فى استطلاع 28 ديسمبر مقابل 33.3% فى استطلاع 21 ديسمبر 2013.

وأشار المركز إلى أن الاستطلاع تم فى الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2013 على عيِّنة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر)، وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية به 1174 استجابة.

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