أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مركز المعلومات: 82.8 % من المشاركين فى الاستفتاء سيصوتون بـ"نعم"

Google+ Print
مركز المعلومات: 82.8 % من المشاركين فى الاستفتاء سيصوتون بـ"نعم" مركز المعلومات: 82.8 % من المشاركين فى الاستفتاء سيصوتون بـ"نعم"

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن ثلاثة أرباع المواطنين تقريبا (72.4%) فى 28ديسـمبر 2013 أكدوا أنهم لديهم النية للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، مقابل 68.2% فى استطلاع 21 ديسمبر 2013.

وأضاف المركز، فى استطلاعه الأسبوعى، أن 82.8% ممن ينوون المشاركة فى الاستفتاء أو الذين لم يقرروا بعد مشاركتهم من عدمها، أكدوا أنهم أقرب إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع دستور 2014، فى استطلاع 28 ديسمبر 2013، مقابل 48% فى استطلاع 28 نوفمبر 2013. وأوضح المركز أن نسبة من يميلون للتصويت بـ"نعم" ترتفع كلما اقترب موعد إجراء الاستفتاء.

كما أظهر استطلاع المركز أن النسبة الأكبر من المواطنين بالعينة يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة 40.5% من المواطنين بالعينة يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فى استطلاع 28 ديسمبر، مقابل 39.3% فى استطلاع 21 ديسمبر 2013.
> فى حين أن 26.7% من المواطنين بالعينة يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية أولا فى استطلاع 28 ديسمبر مقابل 33.3% فى استطلاع 21 ديسمبر 2013.

وأشار المركز إلى أن الاستطلاع تم فى الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2013 على عيِّنة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر)، وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية به 1174 استجابة.

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

بى إم دبليو تستورد 781 سيارة بقيمة 139 مليونا فى تسعة أشهر

السعودية تجرى دراسات حول الثروة السمكية بمياهها الإقليمية فى الخليج العربى

وزير الاقتصاد التركى يبشر باقتصاد واعد لتركيا

اقرأ أيضا..

مؤتمر لوزير الداخلية ظهر اليوم للكشف عن مرتكبى تفجير المنصورة

مكالمات وتسريبات.. تحت وفوق الحزام

مؤسس الفرقة 777: السيسى زعيم ولو ترشح للرئاسة «يبقى كتر ألف خيره» .. أحمد رجائى عطية: مصر فى حالة حرب.. ويجب إعلان غزة عدواً حتى يدك الجيش معسكرات تدريب الإرهابيين

السائحون يستقبلون 2014 أعلى قمة جبل موسى بسانت كاترين وسط الثلوج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"