وفد صينى يبحث مع مسئول سعودى زيادة التبادل التجارى بين البلدين

بحث وفد صينى برئاسة فو زى ينج، نائب حاكم مقاطعة جيانج سو، مع نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و.ا.س) اليوم، الخميس، أن اللقاء الذى جرى فى مقر مجلس الغرف "استعرض التعاون المشترك بين قطاعى الأعمال فى البلدين بصفة عامة ومقاطعة جيانج سو بصفة خاصة بالنظر إلى تنامى القطاعين الصناعى والزراعى فى تلك المقاطعة وسبل دعمه وتطويره".

وقالت الوكالة، "قدم نائب حاكم مقاطعة جيانج سو عرضا عن مميزات وفرص الاستثمار المتاحة فى المقاطعة، فى المجالين الزراعى والصناعى، باعتبارها تمثل أهم المناطق الصناعية والزراعية فى الصين، بجانب أنها تعد مركزا للصناعات الخفيفة وكذلك منتجات النسيج والحديد والصلب والكيماويات".

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة رغبة واستعداد قطاع الأعمال السعودى فى توسيع الروابط التجارية مع قطاع الأعمال فى الصين، خاصة فى مقاطعة جيانغ سو انطلاقا من النجاحات التى حققتها الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعى الأعمال فى البلدين، إضافة إلى ملاءمة بيئة الأعمال فى الصين التى يمكن أن تشجع المستثمر السعودى على توسيع آفاق التعاون وتوثيق الروابط مع الجانب الصينى.

ودعا المسئول السعودى رجال الأعمال الصينيين إلى الاستثمار فى السوق السعودية، خاصة فى المجال الصناعى، "لما تزخر به المملكة من مدن صناعية عملاقة"، مشيرا إلى مشروع مدينة سدير الصناعية التى ستكون ثانى أكبر مدينة صناعية فى العالم.

وكان السفير السعودى فى بكين المهندس يحيى الزيد أعلن مؤخرا أن التبادل التجارى بين المملكة والصين قد نما أكثر مما هو مخطط له، حيث يبلغ حالياً 74 مليار دولار.

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