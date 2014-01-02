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3 طرق طبيعيَّة لإزالة المكياج

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3 طرق طبيعيَّة لإزالة المكياج 3 طرق طبيعيَّة لإزالة المكياج

إزالة المكياج تعتبر عبئاً كبيراً وثقيلاً على السيدات، خصوصاً على اللواتي اعتدنَ وضع المكياج يومياً، فيما استخدام التونيك والمواد الكيميائيَّة كثيراً قد يضرّ بنضارة البشرة. لذا نقدّم لك أهم الحلول البسيطة والقريبة إلى الطبيعة لإزالة هذا المكياج، من دون أيّ مجهود.
الفازلين
يمكّنكِ استخدام الفازلين الطبيعي لإزالة مكياج العيون، خصوصاً الصمغ المستخدم لتثبيت الرموش الاصطناعيَّة.
زيت الخروع
يمكّنكِ زيت الخروع من إزالة مكياج العين الكثيف، فهو يساعد الماء على الاختلاط بسهولة مع زيوت البشرة والأتربة، ما يسهل إزالتها، من دون أن يسبّب جفاف البشرة؛ خلافاً لغيره من المستحضرات التي تحتوي على موادّ كيميائيَّة.
الحليب
يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يعمل بدوره كمقشّر، كما أنَّه يحافظ على رطوبة البشرة وخلاياها؛ لذلك يمكن استخدامه لإزالة المكياج من دون إحداث أيّ ضرر للبشرة.
اتبعي الخطوات التالية لإزالة المكياج
- اغمسي قطعة من القطن في إحدى الموادّ الطبيعيَّة السابقة التي تفضّلين استخدامها، ثمّ أغلقي عينكِ، وضعي قطعة القطن فوق الجفن، مع الحفاظ على عينكِ مغلقة.
- اتركي قطعة القطن فوق جفنك، لمدّة دقيقة على الأقلّ؛ وذلك لإعطاء فرصة للمادّة المستخدمة لإذابة المكياج.
- دلكي جفنك بحركات دائريَّة، عبر استخدام قطعة القطن نفسها، بعد مرور دقيقة، مع الحرص على عدم لمس مقلة العين بالقطنة؛ واستمري في فعل ذلك حتى تتخلصي من كل المكياج.
- بعد التخلص من كلّ المكياج، اغسلي وجهك باستخدام الغسول الخاصّ بك.
- لا تستخدمي قطعة القطن نفسها لكلتا العينين، فهذا قد ينقل العدوى من عين إلى أخرى.

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